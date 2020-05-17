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Büyükşehir Kovid-19 nedeniyle 338 İhale ertelendi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Başkent’te koronavirüs salgını ile mücadelenin başladığı ilk günden itibaren uygulamaya geçirdiği kararlar doğrultusunda Mart ayından bugüne kadar toplam 338 ihale ertelendi.
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COVİD-19 SALGINI İLE MÜCADELEDE KAPSAMINDA 338 İHALE ERTELENDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Başkent’te koronavirüs salgını ile mücadelenin başladığı ilk günden itibaren uygulamaya geçirdiği kararlar doğrultusunda Mart ayından bugüne kadar toplam 338 ihale ertelendi. “Ankara’da kimseyi aç ve açıkta bırakmayacak, mağduriyetlere izin vermeyeceğiz” diyen Başkan Yavaş, Mart ayında “Bazı projelerimize daha çok kaynak ayırabilmek için hayat normale dönene kadar acil olanlar hariç ihalelerimizi erteliyoruz” diyerek, vatandaşları bilgilendirmişti. Büyükşehir Belediyesi 8 Mayıs 2019 tarihinden 15 Mayıs 2020 tarihine kadar 704 ihaleyi ise canlı olarak yayınladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını (COVİD-19) Türkiye’yi olduğu kadar Başkent’teki yaşamı da etkiledi.

Kent yönetiminde sosyal belediyecilik ve halk sağlığını önceleyen anlayışla salgınla mücadele başlatan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, salgının etkili olmaya başladığı Mart ayında vatandaşlara sosyal medya hesapları üzerinden acil ve toplum sağlığını ilgilendiren ihaleler hariç tüm ihalelerin ertelendiğini duyurdu.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ve bağlı iştirakler ile EGO ve ASKİ Genel Müdürlükleri tarafından bugüne kadar 338 ihale ertelenirken, ihalelerin toplam tutarı 1 milyar 702 milyon 869 bin 331 TL oldu.

ÖNCELİKLER DEĞİŞTİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ihalelerin ertelenme gerekçesini, “Koronavirüse karşı başlattığımız ekonomik mücadele kapsamında bugün açıklayacağımız projelere daha çok kaynak ayırabilmek için başta park bahçe ve fen işleri olmak üzere salgınla mücadelede gerekli olanlar dışındaki tüm ihalelerimizi hayat normale dönünceye kadar erteliyoruz” sözleriyle paylaşarak, önceliklerin değiştiğini vurguladı.

Bu süreçte vatandaşları alınan kararlar hakkında günlük olarak bilgilendiren Başkan Yavaş, “inşallah kimseyi aç ve açıkta bırakmayacak, mağduriyetlere izin vermeyeceğiz” diyerek, büyük yankı uyandıran ve yoğun ilgi gören toplumsal dayanışma çağrıları ve kampanyaları düzenledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları bu dönemde tüm faaliyetlerini toplum sağlığı, ekonomik ihtiyaçlar ve acil yatırımlara yönlendirdi.

338 İHALE ERTELENDİ

Büyükşehir Belediyesi şeffaf yönetim anlayı kapsamında 8 Mayıs 2019 tarihinden 15 Mayıs 2020 tarihine kadar 704 ihaleyi sosyal medya hesapları, youtube kanalı ve ABB TV’den canlı olarak yayınladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle sağlık ve hijyen amaçlı alımlar ile park bahçe ve fen işleri ihaleleri hariç toplam tutarı 1 milyar 702 milyon 869 bin 331 TL olan 338 ihale ertelendi. Toplum sağlığı için öncelikli olarak gerçekleştirilen ihaleler ise sosyal mesafe kuralına uyularak yapılırken, kararının alındığı Mart ayından bugüne kadar ertelenen ihaleler ve tutarları şöyle:

-Ankara Büyükşehir Belediyesi: 121-(Tutarı:1.369.014.595 TL)

-ASKİ: 96- (Tutarı:269.866.988 TL)

-EGO: 3-(Tutarı:38.700.000 TL)

-İŞTİRAKLER: 118-(Tutarı:25.287.748 TL)

Bugün 13:09 TSİ Ankara- Belediyeler

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