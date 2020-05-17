Ankara'nın En Büyük Kültür Merkezi Sincan'a Yapılıyor

DEV ESER SİNCAN’DA HIZLA YÜKSELİYOR. KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ’NİN YÜZDE 30’U TAMAMLADI

“ ANKARA’NIN EN BÜYÜK KÜLTÜR MERKEZİNİ SİNCAN’A KAZANDIRIYORUZ”

Temeli Temmuz 2019'da atılan Ankara'nın en büyük Kültür ve Kongre Merkezi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kültür Merkezi’nin kaba inşaatı yani yüzde 30’luk bölümü tamamlandı. Çalışmalar sona erdiğinde Sincan Türkiye’nin sayılı kültür merkezlerinden birisine sahip olacak.

Koronavirüs salgın hastalığından vatandaşın en az etkilenmesi için her alanda özverili bir çaba gösteren Sincan Belediyesi, ilçenin çehresini değiştirecek projeleri hayata geçirmek için de çalışmalara ara vermeden devam ediyor. Sincan Belediyesi tarafından temeli Temmuz 2019'da atılan Ankara'nın en büyük Kültür ve Kongre Merkezi'nin yüzde 30'luk bölümü tamamlandı. Kaba inşaatı biten Kültür Merkezi tamamlandığında Sincan, sanatın ve kültürün merkezi haline gelecek.

“Ankara’nın En Büyük Merkezini Sincan’a Kazandırıyoruz”

Projeyi çok önemsediklerini belirten Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Yaklaşık 10 aydır devam ediyor proje, hızla yükseliyor. 2 yıldan biraz daha uzun bir zamanda bitirilmesini planlıyoruz. 25 bin 500 metrekare kapalı alana sahip, içinde 2 bin 500 kişilik konferans salonu var. Konferans salonunda Ankara hatta uluslararası çapta her türlü konferansları, seminerleri, toplantıları yapabileceğiz. Alanında seçkin insanları Sincan’da ağırlama fırsatı bulacağız. Merkezimizde hanımlara, güngörmüşlerimize ve gençlerimize yönelik sosyal imkanlar, etüt merkezleri, çalışma alanları olacak. Bu anlamda Ankara'nın en büyük merkezini Sincan'a kazandırıyoruz.” değerlendirmesini yaptı.

16 bin 121 metrekarelik alan üzerine inşa edilen Kültür ve Kongre Merkezi'nde sergi ve fuaye alanı, millet kıraathanesi, 3 adet okuma salonu, güngörmüşler ve hanımlar lokali, nikah ve toplantı salonu yer alacak.

Sincan’ı Anadolu’nun kompozisyonu olarak nitelendiren ve hızla büyüyen bir ilçe olduğuna vurgu yapan Sincan Belediye Başkanı Ercan, “40 yılda 30 kat büyüyen bir ilçeden bahsediyoruz. Çok ciddi kaynaklara sahibiz. Son 10-15 yılda yapılan yatırımlarla sanayi üssü haline geldi. Bundan sonra Sincan’ın marka değerini yükselterek kültürel ve sosyal unsurlarıyla dikkat çeken bir şehir haline getirmek için çalışmalarımız devam edecek.” açıklamasında bulundu.