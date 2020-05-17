Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 17:39 TSİ- Gündem

Dışişleri’nden Afganistan açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’da 28 Eylül 2019’da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının açıklanmasıyla başlayan siyasi krizin, 17 Mayıs 2020’de uzlaşıyla sona ermesinin memnuniyetle karşılandığını bildirdi.
mask

Dışişleri Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Afganistan’da 28 Eylül 2019’da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının açıklanmasıyla başlayan siyasi krizin, tarafların, bugün (17 Mayıs) geniş tabanlı ve kapsayıcı bir Hükümet teşkili hususunda uzlaşmalarıyla sona ermesi memnuniyetle karşılanmıştır. Söz konusu uzlaşının adil bir şekilde uygulanmasını ve yeni Afganistan Hükümetine ortaklık ruhunun hakim olmasını temenni ediyoruz" denildi.

Afganistan’daki tüm siyasi aktörlerin, sağlanan uzlaşı çerçevesinde Afgan halkının menfaatleri için uyum içerisinde çalışmaya ve Afganistan’a kalıcı barışı getirecek Afganlararası müzakerelere odaklanmaya davet edildiği açıklamada, "Geçmiş hükümetlerle olduğu gibi, dost ve kardeş Afganistan’ın yeni hükümetiyle de yakın işbirliği içerisinde çalışacağımızı ifade ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

(İHA)

Bugün 17:39 TSİ İHA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
“Ekonomik İstikrar Kalkanı’nın olumlu sonuçlarını salgın sonrasında da göreceğiz” mask
“Ekonomik İstikrar Kalkanı’nın olumlu sonuçlarını salgın sonrasında da göreceğiz”
Sağlık Bakanı Koca’dan “Engelliler Haftası” paylaşımı mask
Sağlık Bakanı Koca’dan “Engelliler Haftası” paylaşımı
Bakan Soylu’dan Şehit Aydoğan Aydın paylaşımı mask
Bakan Soylu’dan Şehit Aydoğan Aydın paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Namaz Dağı üs bölgesindeki askerlerle görüştü mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan Namaz Dağı üs bölgesindeki askerlerle görüştü
Bakan Koca’dan Prof. Dr. Taşcıoğlu paylaşımı mask
Bakan Koca’dan Prof. Dr. Taşcıoğlu paylaşımı
Ankara ve Türkiye Günün Özeti - 16 Mayıs 2020 mask
Ankara ve Türkiye Günün Özeti - 16 Mayıs 2020
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
​Gölbaşı’nın suları sazanlarına kavuştu.. mask
​Gölbaşı’nın suları sazanlarına kavuştu..
Ankara'da Bomba Anktet! 4 parti barajı aşabiliyor! İşte Son Anket Sonuçları mask
Ankara'da Bomba Anktet! 4 parti barajı aşabiliyor! İşte Son Anket Sonuçları
Ankara'da maske takmadan dolaşmak yasak mı? Maske Takmak zorunlu mu? mask
Ankara'da maske takmadan dolaşmak yasak mı? Maske Takmak zorunlu mu?
Ankara’da Şehir Merkezi Boşaldı! Herkes Akın Akın Oralara Koştu mask
Ankara’da Şehir Merkezi Boşaldı! Herkes Akın Akın Oralara Koştu
Dikkat!!! Ankara'da bir "Su"istimal var! mask
Dikkat!!! Ankara'da bir "Su"istimal var!
Hamamlar ne zaman açılacak? İşte Ankara Hamamları ve Normalleşme planı mask
Hamamlar ne zaman açılacak? İşte Ankara Hamamları ve Normalleşme planı

GALERİ

Yaşlı vatandaşlar 41 derece dinlemedi mask
Yaşlı vatandaşlar 41 derece dinlemedi
Polonya’da yasağa rağmen protesto: 380 gözaltı mask
Polonya’da yasağa rağmen protesto: 380 gözaltı
Denizde mahsur kalan sörfçü polis ekiplerince kurtarıldı mask
Denizde mahsur kalan sörfçü polis ekiplerince kurtarıldı
Dünyada sadece Van Gölü’nde bulunan Uçan balıkların göçü başladı mask
Dünyada sadece Van Gölü’nde bulunan Uçan balıkların göçü başladı
Kısıtlamada berbere gidemeyen 65 yaş üstü vatandaşlara evde hizmet mask
Kısıtlamada berbere gidemeyen 65 yaş üstü vatandaşlara evde hizmet
Dışarıya 1 saat erken çıktı, saatin değiştiğini duyunca şaşırdı mask
Dışarıya 1 saat erken çıktı, saatin değiştiğini duyunca şaşırdı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL