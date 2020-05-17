Bugün 19:39 TSİ - Gündem

Türkiye’de korona virüs nedeniyle 44 kişi daha hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 44 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 140 olduğunu açıkladı. Bugün 35 bin 369 test yapılırken, bin 368 yeni vaka tanısı konuldu. Hastalığı yenen bin 825 kişi ise taburcu edildi.