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Türkiye’de korona virüs nedeniyle 44 kişi daha hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 44 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 140 olduğunu açıkladı. Bugün 35 bin 369 test yapılırken, bin 368 yeni vaka tanısı konuldu. Hastalığı yenen bin 825 kişi ise taburcu edildi.
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(İHA)

Bugün 19:39 TSİ İHA Ankara- Gündem

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