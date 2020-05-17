Ankara Çubuk Haberleri - Çubuk Belediyesi Haberleri

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Ankara Çubuk İlçesi Hakkında

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Ulusal ve uluslararası düzeyde turşu ihracatı yapan Çubuk ilçesi ekonomik anlamda büyük bir değer taşımaktadır.