Ankara'da Başkenttray ve YHT seferleri ne zaman başlayacak

Yüksek Hızlı Trenler ile Ankara başkentray seferleri ne zaman başlıyacağı Ankara'lılar tarafından merak ve araştırma konusu oldu.. Normalleşme sürecinde Başkenttray ve YHT seferlerinin başlama tarihleri belli oldu. İşte tarihler..

ANKARA’DA BAŞKENTRAY VE İSTANBUL’DA MARMARAY KENT İÇİ BANLİYÖ TRENLERİ

Genel ve özel kurallara uyulmak şartıyla sınırlı kapasite ile işletimi (1 Nisan 2020)

YHT VE KONVANSİYONEL TAŞIMA

Bilet satışı ve trenlerin hazırlıklarının yapılması (15 Mayıs 2020)

Ankara-İstanbul arasında karşılıklı olarak günde 1 sefer düzenlenmesi (20 Mayıs 2020)

Genel ve özel kurallara uyulmak şartıyla sınırlı kapasite ile seferlere başlanması (27 Mayıs 2020)

OTOYOL HİZMET TESİSLERİ İÇERİSİNDE BULUNAN RESTORAN VE KAFELER, ALIŞVERİŞ MEKANLARI

Genel ve özel kurallara uyulmak şartıyla açılması (11 Mayıs 2020)