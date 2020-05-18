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Mansur Yavaş'ın göreve getirdiği isim Ankara'da Külliye önünde drift yaptırdı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Basın Yayın Koordinatörlüğü görevine getirdiği isim olan Volkan Gültekin'in külliye önünde motosikletle drift yaptırdığı görüntülere tepki yapıyor.
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Mansur Yavaş'ın göreve getirdiği isim Külliye önünde drift yaptırdı. Haber 7 haberine göre, Anadolu'nun önde gelen mutasavvıflarında Hacı Bayram-ı Veli'nin türbesinin de yer aldığı Külliye rezil görüntülere sahne oldu. Motosikletle Külliye önündeki drift klibine nefret yağdı.

GÖREVE MANSUR YAVAŞ GETİRDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Basın Yayın Koordinatörlüğü görevine getirdiği isim olan Volkan Gültekin'in külliye önünde motosikletle drift yaptırdığı görüntülere tepki yapıyor.

YAPAN DA KENT KONSEYİNDEN!

Dini değerlerimizi ayaklar altına alan kişinin de Kent Konseyi'nden Alper Kaya olduğu öğrenildi.

BAHANELERİ PES DEDİRTTİ

Külliye önündeki utanmaz davranışların sebebi olarak 19 Mayıs töreni için ön hazırlık çalışması yapıldığı öne sürüldü.

MAMAK BELEDİYE BAŞKANI KEPAZELİK OLARAK DEĞERLENDİRDİ..

Mamak belediye Başkanı Murat Köse yaptığı açıklamada "Bu kepazelik, kutsala inanmayan, milletin değerlerini önemsemeyen, sahte medya algısının gerçek yüzüdür.

Hesap ver Sn. Mansur Yavaş

Bu çirkin gösyeri, Ankara'nın Manevi Mimarı, Hacı Bayram Veli'nin mirasına ve ruhaniyetine, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bir hakarettir."ifadelerini kullandı.

MELİH GÖKÇE'DE SKANDAL OLARAK PAYLAŞTI

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yakın adamlarından Alper Kaya'nın Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri'nin türbesi önünde motosikletle drift yaptığı görüntüleri paylaştı.

Gökçek, tepki yağan görüntüler için, "Mansur Yavaş başka yer bulamadın mı? Tam CHP'li oldun. Yaptığınız resmen Müslümanlara saygısızlıktır. Yuh hepinize. 25 yılda temizlediğimiz Hacı Bayram'ı üç günde ne hale getirdiniz. Mansur Yavaş istifa" ifadelerini kullandı.

Bugün 00:10 TSİ Ankara- Belediyeler

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