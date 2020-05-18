Dikiş dikmeyi bilmeden gönüllülük esasıyla maske dikmeyi öğrendiler

Mamak Belediyesi tarafından kurulan Maske İmalathanesinde gönüllülük esasıyla titiz bir çalışma yürüten 40 kişilik ekip, günlük ortalama 6 bin maske imal ediyor. Sokağa çıkma kısıtlamalarında da gerekli izinlerin alınarak çalışmaların sürdürüldüğü imalathanede Mamak’ın maske ihtiyacı karşılayabilmek için dur durak bilmeden üretim yapılıyor. Zübeyde Hanım Aile Merkezi ve Ekin Aile Merkezi’nde gönüllülük esasıyla maske üreten Aile Merkezi öğretmenleri, dikiş dikmeyi bilmeden maske dikmeyi öğrendi. Bir yandan dikiş dikerken diğer yandan hijyen kuralları göz önünde bulundurularak paket yapan kurs hocaları, aynı zaman da maske dağıtım noktalarında da görev alarak, vatandaşlara maske dağıtıyor. Bugüne kadar 760 bin maskenin dağıtıldığı Mamak’ta, bugüne kadar 90 bin maske üretildi.

Biz de varız

Vatandaşların koronavirüs salgınından etkilenmemeleri için belediyenin tüm birimleri ile hummalı bir çalışma yürüttüklerini belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Tüm bu çalışmaları yürütürken görevli ekiplerimizin virüs salgınından korunması için de gerekli tedbirleri alıyoruz. Aile Merkezlerimizde çalışan kurs hocalarımız şu zor günlerde en çok ihtiyacımız olan ürünlerden biri olan maske üretimini sürdürüyor. Koronavirüs ile mücadelede “biz de varız” diyerek özveriyle çalışan tüm gönüllülerimize şükranlarımı sunuyorum." dedi.