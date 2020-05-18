"Soydaş Kırım Tatar Türkleri ile kardeş Kafkas halklarının acılarını paylaşıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Kırım Tatarları ve Çerkeslerin yurtlarından sürgün edilişinin 76. yıl dönümü nedeniyle bir açıklama yaptı. 18 Mayıs 1944 günü ana vatanlarından zorla koparılan ve insanlık dışı muamele görerek sürgün edilen Kırım Tatar Türklerine desteğin süreceğini belirten Aksoy, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne de bir kez daha vurgu yaptı. Aksoy, "Kırım’ın yerli halkı olan Kırım Tatar Türkleri, 76 yıl önce bugün (18 Mayıs) ana vatanlarından zorla koparılarak insanlık dışı şartlarda sürgün edilmişlerdir. 250 bin Kırım Tatarının büyük bir kısmı sürgün sırasında ya da sürgün edildikleri yerlerde yaşamlarını yitirmiştir. Kırım Tatarları, 1944 sürgününden sonra on yıllarca ana vatanları olan Kırım yarımadasına dönememiştir. Türkiye, yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi, kimliklerini koruyarak esenlik ve güven içinde yaşamaları için geçmişte olduğu gibi bugün de Kırım Tatar Türklerine olan desteğini sürdürecektir. Bu vesileyle Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne olan desteğimizi bir kez daha teyit ederiz. Tarihin en acı olaylarından olan ’Çerkes sürgünü’ ise, 156 yıl önce Kafkas halklarının 21 Mayıs günü öz yurtlarını terk etmeye zorlanarak, ağır koşullarda büyük kayıplar verdikleri, hüzünle hatırladığımız bir trajedidir. Soydaş Kırım Tatar Türkleri ile kardeş Kafkas halklarının acılarını paylaşıyor, ortak hafızamızda silinmez izler bırakan bu trajik olaylarda hayatlarını kaybedenlere rahmet diliyor ve hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz" dedi.

(İHA)