Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:02 TSİ- Gündem

18 milyarlık dev projede düğmeye basılıyor

Türkiye’nin en büyük elektrik üretimi projelerinden biri olan Ilısu Barajı’nın altı tribününden ilki, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda hizmete alınıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans yöntemiyle katılacağı törene Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de katılacak.
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye’nin 70 yıllık rüyası olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2008 yılında temeli atılan Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nde elektrik üretiminin başlayacağını müjdeledi. Dicle Nehri üzerine inşa edilen ve kurulu güç bakımından Atatürk, Karakaya ve Keban barajlarından sonra Türkiye’nin dördüncü büyük barajı konumunda bulunan Ilısu Barajı’nın ön yüzü beton kaplı kaya dolgu baraj tipinde, dolgu hacmi ve gövde uzunluğu bakımından ise dünyada birinci sırada yer aldığını ifade eden Pakdemirli, tesisin temelden 135 metre yüksekliğe, 24 milyon metreküp dolgu hacmine ve bin 820 metre kret uzunluğuna sahip olduğunu dile getirdi.

YIL SONUNDA TAM KAPASİTEYLE HİZMETE GİRMİŞ OLACAK

Pakdemirli, inşa edilen Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin her biri 200 MW gücünde 6 tribünden oluştuğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da video konferans yöntemiyle açılışına katılacağı ilk tribünü 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda hizmete alacağız. İlk tribünün hizmete girmesiyle yıllık 687 milyon kWh elektrik enerjisi üretilecek ve ekonomiye ilave 355 milyon lira katkı sağlanacak. Bu üretim rakamı 1 milyon nüfuslu bir şehrin yıllık enerji ihtiyacının karşılanması anlamına geliyor. Daha sonra ise her ay bir tribünün daha hizmete alınmasıyla yıl sonuna kadar barajın tam kapasiteyle üretime geçmesini hedefliyoruz. Toplam kurulu gücü 1200 MW olan santral tam kapasite ile devreye girdiğinde yılda ortalama 4 bin 120 GWh enerji üretimi gerçekleştirilecek. Böylece sadece enerji üretiminden ekonomiye yıllık 412 milyon dolar katkı sağlanacak. Bu üretim rakamıyla 6 milyon nüfuslu bir şehrin yıllık enerji ihtiyacı karşılanabilecek.”

Baraj inşaatı kapsamında araçların zorlukla geçtiği Midyat- Dargeçit yolunun yeniden yapıldığını belirten Pakdemirli, bu çerçevede 52 kilometre ulaşım yolu ile Dicle Nehri üzerine 250 metre uzunluğunda köprü inşa edildiğini, ayrıca Batman-Siirt-Şırnak ve Diyarbakır’a ait köylerde de 237 kilometre asfalt kaplı köy yolunu yapmaya başladıklarını söyledi.

Bakan Pakdemirli, Ilısu projesinin baraj, yeniden yerleşim, tarihi ve kültürel varlıkların korunması ve diğer inşaatlar ile beraber yaklaşık 18 milyar liraya mal olduğunu sözlerine ekledi.

(İHA)

Bugün 11:02 TSİ İHA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Ankara'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ikinci kez sokağa çıktı mask
Ankara'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ikinci kez sokağa çıktı
İçişleri Bakanlığından “Yaz Mevsimi Trafik Tedbirleri” genelgesi mask
İçişleri Bakanlığından “Yaz Mevsimi Trafik Tedbirleri” genelgesi
10 yıl önce bugün neler oldu - 17 Mayıs 2020 mask
10 yıl önce bugün neler oldu - 17 Mayıs 2020
65 yaş ve üstü vatandaşlar bu hafta da sokaklarda mask
65 yaş ve üstü vatandaşlar bu hafta da sokaklarda
MSB’den Kara Dikimevi Müdürlüğünde çıkan yangınla ilgili açıklama mask
MSB’den Kara Dikimevi Müdürlüğünde çıkan yangınla ilgili açıklama
Bakan Kurum: “Tüm dünyayı ilgilendiren önemli bir millet bahçesi projesi olacak” mask
Bakan Kurum: “Tüm dünyayı ilgilendiren önemli bir millet bahçesi projesi olacak”
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da Hastaneler 1 haziran’da normal sürece geçiyor mask
Ankara'da Hastaneler 1 haziran’da normal sürece geçiyor
Ankara'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ikinci kez sokağa çıktı mask
Ankara'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ikinci kez sokağa çıktı
Dikkat!!! Ankara'da bir "Su"istimal var! mask
Dikkat!!! Ankara'da bir "Su"istimal var!
Ankara’da Şehir Merkezi Boşaldı! Herkes Akın Akın Oralara Koştu mask
Ankara’da Şehir Merkezi Boşaldı! Herkes Akın Akın Oralara Koştu
Hamamlar ne zaman açılacak? İşte Ankara Hamamları ve Normalleşme planı mask
Hamamlar ne zaman açılacak? İşte Ankara Hamamları ve Normalleşme planı
Yüz binlerce Kişiye Müjdeli Haber! O Maaşlar Bayram Öncesinde Ödenecek mi? mask
Yüz binlerce Kişiye Müjdeli Haber! O Maaşlar Bayram Öncesinde Ödenecek mi?

GALERİ

Dünyanın en büyük Atatürk heykeline doğru heyecanlı atlayış mask
Dünyanın en büyük Atatürk heykeline doğru heyecanlı atlayış
Ambulans Uçak Kübra bebek için Ağrı’dan Ankara’ya havalandı mask
Ambulans Uçak Kübra bebek için Ağrı’dan Ankara’ya havalandı
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi mask
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Hemşire eşini bıçaklayan koca tutuklandı mask
Hemşire eşini bıçaklayan koca tutuklandı
Herkes evde onlar sabah 6’dan itibaren göreve gidiyor mask
Herkes evde onlar sabah 6’dan itibaren göreve gidiyor
Hırka-i Şerif bu yıl ziyarete açılamadı mask
Hırka-i Şerif bu yıl ziyarete açılamadı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL