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Başkan Taşdelen: ''Bağımsızlığımızın ilk ateşi: 19 Mayıs kutlu olsun”

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak bağımsızlık meşalesini yaktığı 19 Mayıs 1919’un 101. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Elif Duman
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Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak bağımsızlık meşalesini yaktığı 19 Mayıs 1919’un 101. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, mesajında şunları kaydetti: 

“19 Mayıs Ulusumuzun yeniden doğuş günüdür. Bu coğrafyada yaşayan herkesin ortak doğum günüdür. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün bağımsızlık ve özgürlük yolunda başlattığı mücadele dün olduğu gibi bugün de insanlığın ortak mücadele mirası olarak bütün uluslara ışık oluyor. Kurtuluş ve kuruluş mücadelemiz, Cumhuriyet devrimlerimiz insanlığın ortak mirasıdır. İnsanlık tarihinin bu zor dönemlerinde bir kez daha senin gösterdiğin hedeflerin anlamını ve önemini kavrıyor geleceğin ancak bilimle, akılla inşa edileceğini çok iyi görüyoruz.

Atatürk’ün ve Cumhuriyetin Çankayası, geçmişine, bağımsızlığın ve Cumhuriyetin bütün değerlerine sahip çıkıyor. Bir ulus ve bir halk kendisini var eden geçmişi, ödenen bedelleri asla unutamaz. Unutursa bağımsızlığın ve aydınlanmanın ışığını kaybeder. Biz ulusal bayramlarımıza sahip çıkmakla birlikte bizi var eden değerlerle yaşamaya devam edeceğiz. Hiçbir güç senin ışığını, bu ulusun birliğini, Cumhuriyetinizin aydınlığını engellemeye yetmeyecektir. Senin izinde aydınlık bir gelecek kurma mücadelemizi senin ilçen Çankaya’da sonsuza kadar sürdüreceğiz. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Ulusal Kurtuluş Mücadelesini verenlere, bu ülke uğruna hayatını veren şehitlere, aydınlanma ve bağımsızlık mücadelesinde yitirdiklerimize sonsuz saygı, şükran ve minnetimi sunuyorum. Bağımsızlığımızın ilk ateşi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.”
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