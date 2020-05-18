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Yenimahalle Süper Lig'i 2'nci bitirdi

Covid-19 salgını nedeniyle Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından tescil edilen Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde çekişmeli maçlardan başarılı sonuçlar alarak ayrılan Yenimahalle Belediyesi SK, sezonu 2’nci olarak tamamladı.

Elif Duman
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Covid-19 salgını nedeniyle Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından tescil edilen Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde çekişmeli maçlardan başarılı sonuçlar alarak ayrılan Yenimahalle Belediyesi SK, sezonu 2’nci olarak tamamladı.

Türkiye Hentbol Federasyonu’nun Koronavirüs salgını sebebiyle Ligde ve Türkiye Kupası’nda şampiyon ilan edilmeyeceğini açıklamasının ardından 12 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 25 puanla sezonu 2’nci tamamlayan altın kanatlı melekler, aldığı lig sıralamasıyla Avrupa biletini cebine koymayı başardı.

Melekler Avrupa’da galibiyet peşinde

Türkiye Hentbol Federasyonu’nun play-off’lar oynanmadan ligleri son hali ile tescil etme kararının ardından 2020-2021 hentbol sezonunda ülkemizi EHF Avrupa Ligi’nde temsil etmeye hak kazanan Yenimahalle Belediyesi SK, Yenimahalle’nin adını Avrupa’da duyurmak için ter dökecek.

Yaşar, “Takımımızı sonuna kadar destekliyoruz”

Yenimahalle’nin meleklerinin yıllardır sergiledikleri başarılı performansla ilçenin adını gururla temsil ettiğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Avrupa Ligine katılmayı başaran Hentbol takımımızı tebrik ediyorum. Takımımız, Koronavirüs salgını nedeniyle federasyon tarafından durdurulan Süperlig’de başarı ile mücadele ediyordu. Alınan bu kararla normal sezonu 2’nci olarak tamamlayan, yıllardır Yenimahalle’nin ismini Türkiye’de ve yurt dışında düzenlenen şampiyonalarda temsil eden meleklerimiz ile gurur duyuyorum. Cumhuriyetin ilçesi Yenimahalle’nin isminin böylesine büyük turnuvalarda duyurulmasına ve bu müsabakalarda başarı kazanılmasına çok önem veriyor, altın kanatlı melekleri sonuna kadar destekliyoruz.” dedi.
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Bugün 11:43 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediyeler

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