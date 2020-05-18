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Ankara Büyükşehir ihalelerinde yüsek kırım yaşanıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın şeffaf belediyecilik anlayışı kapsamında ihaleler için başlattığı canlı yayın uygulaması devam ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Ankara Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesapları, Youtube kanalı ve ABB TV’den canlı olarak yayınladığı ihalelerde yüksek kırım rekorları kırılıyor. ANFA Limited Şirketi tarafından 6 Mayıs tarihinde Çubuk-1 Barajı için gerçekleştirilen iki ayrı ihalede önce yüzde 33 daha sonra da yüzde 21’lik kırım yaşandı. Yüksek kırım nedeniyle Büyükşehir Belediyesi 251 bin TL tasarruf sağladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın şeffaf belediyecilik anlayışı kapsamında ihaleler için başlattığı canlı yayın uygulaması devam ediyor.

Büyük ilgiyle izlenen ihalelerde son aylarda yüksek kırımların yaşanması ise dikkat çekiyor. Son olarak Büyükşehir Belediyesi ANFA Limited Şirketi tarafından Çubuk-1 Barajı için düzenlenen ihalede kırım rekoru yaşandı.

ARKA ARKAYA YÜKSEK KIRIM

6 Mayıs’ta yapılan Çubuk-1 Barajı Park Alanı İnşaat, Elektrik ve Mekanik İşlerinin Revize Edilmesi İhalesi’ne 3 firma teklif sundu. Yaklaşık maliyeti 997 bin 935 TL tutarındaki ihalede yüzde 21,43’lük bir kırım yaşanarak, iş 860 bin TL'ye ihale edildi.

Aynı gün içerisinde yapılan Çubuk-1 Barajı Park Alanı Taş Pere ve Küp Taş Yapımı İhalesi’nde de bir başka rekor kırım yaşandı. Yaklaşık maliyeti 938 bin 684 TL tutarındaki ihale yüzde 33,52’lik kırımla 825 bin liraya ihale edilmiş oldu.

251 BİN 619 TL KAR

Başkan Yavaş’ın “Biz bu milletin bir kuruşunu boşa harcamamak için uğraşıyoruz” açıklamasının ardından kamuoyu önünde sosyal medya hesapları, Youtube kanalı ve ABB TV’den canlı olarak yayınlanan ihalelerde yaşanan yüksek kırım nedeniyle Büyükşehir Belediyesi tasarruf sağlamaya başladı.  

Çubuk-1 Barajı için yapılan iki ayrı ihalede Büyükşehir Belediyesi toplam 251 bin 619 TL kar elde etmiş oldu.
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