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Ankara Sincan Cezaevlerindeki açık görüşler ne zaman başlayacak?

Salgının kontrol altına alınması ve tüm kurumlarda normalleşme sürecinin plananlanması gelişmeleri ardından, cezavelerindeki görüşlerin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, cezaevlerindeki görüşler ne zaman başlayacak?
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni tip Corona virüsÜ (Kovid-19) önlemleri kapsamında, Hem açık hem de kapalı tüm Cezaevlerinde olduğu gibi Ankara Sincan Cezaevlerindeki görüşlerin, açık görüşme odalarının kullanılmasının ve Cezaevleri arasındaki transferlerin ertelendiğini ve durdurulduğu açıklanmıştı. 

Bu yaşanan olağanüstü durum sonrası alınmıştı. Salgının kontrol altına alınması ve tüm kurumlarda normalleşme sürecinin plananlanması gelişmeleri ardından, cezavelerindeki görüşlerin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, cezaevlerindeki görüşler ne zaman başlayacak?

Korona riski sebebiyle cezaevlerinde ki görüşlerin ertelenmesi mahkumların ve yakınlarını meraklandırdı. Gözler şimdi cezaevlerindeki görüşler ne zaman başlayacak. İşte konuyla ilgili merak edilen kısıtlamaların kaldırılacağı tarihler..

Ankara Sincan Cezaevlerindeki görüşler ne zaman başlayacak!

ADLİ SÜREÇ İŞLEMLERİ: Ceza infaz kurumlarında avukat görüşmelerindeki kısıtlamaların kaldırılması, denetimli serbestlik kapsamında ertelenen yükümlülüklere devam edilmesi (1 Temmuz 2020)

CEZA İNFAZ KURUMLARI NAKİLLER: Kurumlar arasında nakillerin serbest bırakılması (1 Temmuz 2020)

CEZA İNFAZ KURUMLARI AÇIK GÖRÜŞLER: Açık görüşün serbest bırakılması (1 Eylül 2020)

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