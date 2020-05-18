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“En büyük gücümüz ve güvencemiz gençlerimizdir’’

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Hedefimiz gelişmiş demokrasisi ve hukuk düzeniyle bilimde, sanatta, sporda ve hayatın her alanında daha güçlü ve daha mutlu bir Türkiye’dir. Bu hedefe yürürken en büyük gücümüz ve güvencemiz gençlerimizdir’’ dedi.
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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Bakan Kasapoğlu’nun mesajı şöyle:

"19 Mayıs 1919’da milletimizin umudu olarak Samsun’da başlatılan İstiklal Mücadelemizin 101. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Aziz milletimizin her bir ferdi, bu vatanın bize şanlı ecdadımızın bir emaneti olduğunun şuuru içindedir. Bu millet, bir asrı aşkın bir zaman boyunca iftiharla taşıdığı aziz emaneti layıkıyla geleceğe taşımak noktasında bugün her zaman olduğundan daha da kararlı ve azimlidir. Her alanda yerli ve milli atılımlarla ülkemizi layık olduğu seviyelere çıkaracak motivasyonun kaynağı, milli mücadele ruhumuzdur. Hedefimiz gelişmiş demokrasisi ve hukuk düzeniyle bilimde, sanatta, sporda ve hayatın her alanında daha güçlü ve daha mutlu bir Türkiye’dir. Bu hedefe yürürken en büyük gücümüz ve güvencemiz gençlerimizdir. Bu tarihi gün, aynı zamanda geleceğimizin güvencesi sevgili gençlerimizin akıl, duygu, sağduyu ve fedakârlıkla istikbalimize sahip çıkma sorumluluğunu aldığı gündür. Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin teminatı gençlerimiz, vatanımıza ve milletimizin hukukuna sımsıkı bağlıdır. Daha nice nesiller boyunca gençlerimiz bu kutlu görevlerini layıkıyla yerine getirmeye aynı şevkle devam edecektir. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bu şuurla gençlerimizin çağın gerektirdiği şekilde bilgili, sağlıklı, ahlâklı, erdemli, manevî ve kültürel değerlerimizi sahiplenen; kendine, ülkesine ve insanlığa karşı sorumluluklarının farkında olan ufku açık bir şekilde yetişip hayata katılabilmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. 19 Mayıs 1919’un 101. yıl dönümünde Milli Mücadelemizin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, bütün İstiklal kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi şükranla, minnetle ve rahmetle anıyorum. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.’’

(İHA)

Bugün 17:35 TSİ İHA Ankara- Gündem

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