Ankara ve Türkiye'de Günün Özeti - 18 Mayıs 2020

Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 31 kişi hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 31 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 171 olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yoğun bakıma ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor” dedi.

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Sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde İstanbul trafiğinde son durum

4 günlük uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 3. gününde hafta sonuna oranla yollarda ve metrobüs duraklarında hareketlilik yaşandı.

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Dünya korona virüsün pençesinde

Dünya genelinde korona virüsle mücadele sürüyor. toplam vaka sayısında ilk sırada yer alan ABD’yi, rekor artışla Rusya izliyor.

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Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi’nde restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı

Hadımköy Askeri Hastanesi’nde restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı. Salgınla mücadele kapsamında hizmet verecek İstanbul’un en eski hastanelerinden biri olan yerleşkedeki binaya "Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi" yazılı tabelanın asıldığı görüldü. Hastanenin son durumu havadan drone ile görüntülendi.

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Çin aşı çalışmaları testlerine temmuzda başlıyor

Salgının ortaya çıktığı çin’den korona virüsle ilgili umut veren bir haber geldi. Çin aşının klinik testlerinin temmuz ayında başlayacağını duyurdu.

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TÜİK, nüfus istatistiklerini açıkladı. Buna göre megakent İstanbul’un genç nüfusu toplam 76 ili geride bırakarak zirveye yerleşti.

(İHA)