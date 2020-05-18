“Arife gününden bayramın son gününe kadar 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak”

Ramazan Bayramında sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “ Sağlık bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren bilim kurulumuzun hassasiyetleri çerçevesinde şekillendirdiğimi normalleşme takvimin gelişmelere göre sürdüreceğiz.

Bu haftaki kabine toplantımızda kararlaştırdığımı yeni normalleşme adımları şunlardır. Tüm sektörlerde ilgili normalleşme planının hayata geçirilmesinde dikkat edilecek hususları içeren rehberler yayınlandı. İşyerlerinin girişlerine çalışma saatleri, kullanım alanları içeride bulunacak kapasite bilgisi asılacak.

Bayramda sadece Ankara'da değil, 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Arife gününden bayramın son gününe kadar 23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde 81 ilin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. İnşallah bayramdan sonra bu tür sınırlandırmalara ihtiyacımızın olmayacağı bir tabloyla karşılaşacağımıza inanıyorum.

Bayramın birinci günü olan 24 Mayıs Pazar günü saat 14.00 ile 20.00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımız sokağa çıkabilecekler. Bu hafta Çarşamba ve Cuma günü gençlerimizle ilgili esnetme uygulaması devam edecektir” diye konuştu.