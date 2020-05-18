Ankara'ya giriş çıkış seyahat kısıtlaması Uzatıldı! Yasak ne zaman bitecek?

“Şehirarası seyahat kısıtlaması 15 ilimizde 15 gün süreyle uzatılmıştır”

Şehirler arası seyahat kısıtlaması, cezaevleriyle ve Camilerin ibadete açılacağı tarihle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “ Ankara ve 15 ilimiz için geçerli olan şehirlerarası seyahat kısıtlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır.

Ankara'ya giriş çıkış seyahat kısıtlaması 1 Haziran 2020 günü pazartesi gününe kadar uzatıldı.

Cezaevlerinde bir süredir yapılmayan kapalı görüşleri belirli sınırlandırmalar ve tedbirlerle haziran ayı itibariyle yeniden başlatıyoruz. Aynı şekilde açık cezaevinde olupta izne gönderilmiş olan 60 bin mahkumun mayıs sonunda dolan izin süreleri 2 ay süreyle uzatılmıştır.

29 Mayıs Cuma günü Cuma Namazıyla birlikte öncelikle valilikler ve müftülükler tarafından belirtilen şartları uygun camilerden başlayarak camilerimizi ibadete açıyoruz.

Bir süre camilerimizde sadece öğlen ve ikindi vakitlerinde cemaatle namaz kılınacak, diğer vakitlerde bireysel ibadet uygulaması sürecektir. Tabiki bu cemaatle namazı yine kurallar içerisinde ifa edeceğiz” şeklinde konuştu.