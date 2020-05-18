Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi şehit oldu

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Kars-Kağızman ilçesi Çemçe bölgesinde 29-30 Nisan 2020 tarihlerinde Jandarma Komandolar tarafından hava destekli operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirilmiş, etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte Çemçe grubu tamamen yok edilmiştir” ifadesine yer verildi.

Açıklamanın devamında “Bölücü terör örgütünce Çemçe bölgesini takviye etmek maksadıyla, 3 teröristin bölgeye geldiği istihbaratı üzerine; bugün bölgede başlatılan operasyonda Kars Kağızman Jandarma Komando Taburundan gönüllü timler oluşturulmuştur.

Kars Kağızman Jandarma Komando Taburundan 2’nci Jandarma Komando Bölük Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi de bölüğünden gönüllü 1 tim ile bu operasyona iştirak etmiştir.

Kahraman Yüzbaşımız ve personeli çatışma bölgesinde sık ağaçlık ve ağır coğrafi koşulların bulunduğu bölgede teröristlerin inlerine girmek suretiyle teröristleri, saklandıkları yerde tespit etmiştir. Çıkan çatışmada 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Çatışmada Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi ile 2 jandarma personelimiz yaralanmış olup bölgeden helikopterle hemen hastaneye sevk edilmişlerdir. Kahraman personelimiz Çiftçi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Kahraman şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve silah arkadaşlarına başsağlığı; yaralı arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.