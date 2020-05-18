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Emniyet Genel Müdürü Aktaş’tan 19 Mayıs mesajı - Ankara

Emniyet Genel Müdür Mehmet Aktaş, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.
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Emniyet Genel Müdür Mehmet Aktaş 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Aktaş mesajında, “Milletimizin bağımsızlık yolunda umutlarının yeşermeye başladığı ve Kurtuluş Savaşımızın da başlangıcını temsil eden 19 Mayıs 1919, aynı zamanda aziz milletimizin, istiklal ve istikbaline her koşulda sahip çıkacağını tüm dünyaya ilan ettiği tarihtir. O gün Samsun’da yakılan istiklal meşalesi, milletimiz için bağımsızlığın müjdecisi olmuş; azim, cesaret ve inançla verilen eşsiz bir mücadele ile sonuçlanmıştır.

Milli mücadele ruhunun rehberliğinde, birlik, beraberlik içinde sarsılmaz bir inançla devletimizin ilelebet payidar kalması hedefinden asla sapmayacak, dün olduğu gibi bugün de milli birliğimize yönelen her türlü tehdide, Samsun’a çıkan iradenin sahip olduğu inançla cevap vereceğiz. Bu kararlı duruşumuzun altındaki en güçlü dayanağımız, motivasyonumuz elbette ki gençlerimizdir. Gençlerimiz ülkemizin sadece yarınlarını değil, enerji, dinamizm ve gelişim potansiyelimizin kaynağını temsil etmektedir” dedi.

Büyük ve güçlü Türkiye’yi daha sağlam temellerinin başarılarıyla parmak ısırtan bir gençlikle kurabildiğini belirten Aktaş, “Büyük ve güçlü Türkiye’yi daha sağlam temeller üzerinde, maneviyatıyla beslenen, bilgisiyle dünya insanı olarak yetişen, ahlakıyla örnek teşkil eden, saygınlığıyla takdir toplayan, başarılarıyla parmak ısırtan bir gençlikle kurabiliriz.

Yüreklerini; ulvi değerlerle, bilgi birikimiyle, yüce ideallerle dolduran, büyük medeniyetin büyük davasını omuzlarında taşıyan gençlerimizle, 19 Mayıs 1919’da yakılan bağımsızlık meşalesi yanmaya devam edecektir. Sevgili gençler, ülkesini seven nesiller olarak sizlerden beklentimiz büyüktür. Büyük hedefler ışığında, her daim ileriye bakmalı, tarihimizden aldığınız ilhamla ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin en üstlerine çıkarmalısınız. Bu duygu ve düşüncelerle başta gençlerimiz olmak üzere aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız için mücadele eden tüm kahramanları rahmet ve minnetle yad ediyorum” ifadelerini kullandı.

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