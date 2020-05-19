Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 03:46 TSİ- Gündem

Bakan Kasapoğlu duyurdu: Ödemeler Ramazan Bayramı öncesi tamamlanacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Haziran ayı burs ve kredi erken ödemelerinin 19 Mayıs itibarıyla başladığını, Ramazan Bayramı öncesi tamamlanacağını açıkladı.
mask

Bakan Kasapoğlu sosyal medya hesabından paylaşımda, “Sevgili arkadaşlar, daha önce Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdelediği gibi Haziran ayı burs ve kredi ödemelerini erkene aldık ve an itibarıyla hesaplarınıza yatırmaya başladık. 19 Mayıs’ta başlayan ödemeler, Ramazan Bayramı öncesinde tamamlanacak. Bayram sevinciniz daim olsun” ifadelerini kullandı.

(Mehmet Kalay/İHA)

Bugün 03:46 TSİ İHA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Ankara Sincan Cezaevlerindeki açık görüşler ne zaman başlayacak? mask
Ankara Sincan Cezaevlerindeki açık görüşler ne zaman başlayacak?
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 19 Mayıs mesajı mask
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 19 Mayıs mesajı
18 milyarlık dev projede düğmeye basılıyor mask
18 milyarlık dev projede düğmeye basılıyor
"Soydaş Kırım Tatar Türkleri ile kardeş Kafkas halklarının acılarını paylaşıyoruz" mask
"Soydaş Kırım Tatar Türkleri ile kardeş Kafkas halklarının acılarını paylaşıyoruz"
Bakan Selçuk: “2019 yılı içerisinde toplam 17 bin 273 çocuğun ailesine dönüşü sağlandı” mask
Bakan Selçuk: “2019 yılı içerisinde toplam 17 bin 273 çocuğun ailesine dönüşü sağlandı”
ATO Başkanı Baran'ın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Mesajı mask
ATO Başkanı Baran'ın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Mesajı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da Hastaneler 1 haziran’da normal sürece geçiyor mask
Ankara'da Hastaneler 1 haziran’da normal sürece geçiyor
Ankara'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ikinci kez sokağa çıktı mask
Ankara'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ikinci kez sokağa çıktı
Dikkat!!! Ankara'da bir "Su"istimal var! mask
Dikkat!!! Ankara'da bir "Su"istimal var!
Hamamlar ne zaman açılacak? İşte Ankara Hamamları ve Normalleşme planı mask
Hamamlar ne zaman açılacak? İşte Ankara Hamamları ve Normalleşme planı
Ankara’da Şehir Merkezi Boşaldı! Herkes Akın Akın Oralara Koştu mask
Ankara’da Şehir Merkezi Boşaldı! Herkes Akın Akın Oralara Koştu
Ankara Çubuk Haberleri - Çubuk Belediyesi Haberleri mask
Ankara Çubuk Haberleri - Çubuk Belediyesi Haberleri

GALERİ

Maltepe’de fırıncılara silahlı saldırı kamerada mask
Maltepe’de fırıncılara silahlı saldırı kamerada
Son Dakika: 5 büyüklüğünde deprem mask
Son Dakika: 5 büyüklüğünde deprem
ABD’de su hortumu mask
ABD’de su hortumu
Ankara Genç nüfusun en fazla olduğu ikinci şehir oldu! İşte Sıralama mask
Ankara Genç nüfusun en fazla olduğu ikinci şehir oldu! İşte Sıralama
Çin aşı testlerine temmuzda başlıyor mask
Çin aşı testlerine temmuzda başlıyor
Yüzlerce araç “Arabalı Sinema” günleri etkinliğine katıldı mask
Yüzlerce araç “Arabalı Sinema” günleri etkinliğine katıldı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL