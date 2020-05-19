Bakan Kasapoğlu sosyal medya hesabından paylaşımda, “Sevgili arkadaşlar, daha önce Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdelediği gibi Haziran ayı burs ve kredi ödemelerini erkene aldık ve an itibarıyla hesaplarınıza yatırmaya başladık. 19 Mayıs’ta başlayan ödemeler, Ramazan Bayramı öncesinde tamamlanacak. Bayram sevinciniz daim olsun” ifadelerini kullandı.
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Bakan Kasapoğlu duyurdu: Ödemeler Ramazan Bayramı öncesi tamamlanacak
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Haziran ayı burs ve kredi erken ödemelerinin 19 Mayıs itibarıyla başladığını, Ramazan Bayramı öncesi tamamlanacağını açıkladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz