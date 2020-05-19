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Ankara'da ve Türkiye'de 10 yıl önce bugün neler oldu - 19 Mayıs

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye’de gerçekleşen olayları sizler için derledik. 19 mayıs tüm yurtta coşku ile kutlandı. Askeri bandoya alkış yağmuru.