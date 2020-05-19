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Bakan Kasapoğlu, Anıtkabir’i ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti.
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 16 Türk devletini temsilen 16 sporcu ve bakanlık yöneticileriyle birlikte korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uygun şekilde Aslanlı Yol’dan yürüyerek Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu.

İstiklal Marşı’nın ardından Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Bakan Kasapoğlu, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

Bakan Kasapoğlu, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Aziz Atatürk, bir milletin umudu olarak Samsun’da başlattığınız İstiklal Mücadelemizin 101. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Bütün dünyayı etkileyen pandemi sebebiyle bayramımızı bu yıl evlerimizde fakat aynı ruh ve coşkuyla kutluyoruz. Cumhuriyeti emanet ettiğiniz gençlerimiz, istiklal ruhuna ve bu ruhtan doğan cumhuriyetimize sadakatle sahip çıkıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımız 101 yıl önceki aşk ve heyecanla bu ülkenin gençleri için çalışmaya devam ediyor. Birbirimizi sevmekten, birbirimizin hukukunu korumaktan vazgeçmeyerek, sevgiyi, adaleti, kardeşliği çoğaltarak ülkemizi mazisi kadar şanlı bir istikbale taşıyoruz. Bu duygularla sizi ve kahraman silah arkadaşlarınızı rahmetle, hürmetle yad ediyorum. Ruhunuz şad olsun."

(İHA)

Bugün 10:32 TSİ İHA Ankara- Gündem

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