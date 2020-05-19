Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 10:32 TSİ- Gündem

İçişleri Bakanı Soylu’nun ’19 Mayıs’ mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, insanlığın yeni bir yolculuğa çıktığı şu günlerde, kutlu bir ilk adımın 101. yaşının kutlandığını belirtti.
mask

İçişleri Bakanı Soylu 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Soylu mesajında, "Göçün trajedisine, terör ve şiddetin acısına, çevre sorunlarına duyarsız kalan modern dünya, pandeminin sarsıcı etkisiyle asli medeniyet değerlerini ve yanlışlarını yeniden sorgulamaya başladı. Belki de yeni bir rota çizilecek. Ancak biz biliyoruz ki bu yeni rota; 19 Mayıs 1919’da Samsun’da atılan ve binlerce yıllık medeniyetimizin tüm değerleriyle, inancımızla uyumlu olan o ilk adımla, 21. Yüzyıl kavşağında birleşecektir" ifadesini kullandı.

Yıllardır Türkiye’nin kalkınmasına, demokrasisinin gelişmesine birtakım vesayet zincirleriyle, darbelerle, terör örgütleriyle gem vurmaya çalışanların, 21. Yüzyılın başından itibaren bu prangalarını kıran Türkiye’nin ortaya koyduğu değerlere, birikime ve insanlığı önceleyen gücüne, bugün şapka çıkardığını vurgulayan Bakan Soylu, "Ortadoğu’ya tırlar dolusu silah gönderenlere, pandemi döneminde bizim ülkemizden giden tıbbi yardım uçakları, sadece bu ülkenin gücünü değil, aynı zamanda aklını, iyi niyetini ve nasıl bir dünya hayaline sahip olduğunu da göstermektedir" dedi.

"Biz bütün bu yaptıklarımızı gençlerimiz için ve gençlerimizle birlikte başardık" diyen Soylu şöyle devam etti:

"Gençlerin terör ve şiddetin, uyuşturucunun pençesinde heba olmadığı, bilakis doktor, mühendis, sanatçı, mimar, üreten ve düşünen bireyler olarak yerküreye katkı sunacağı bir dünya hayaliyle çalışıyoruz. Namazdağı’nda iftar vaktini beklerken teröristlere karşı gözünü kırpmadan nöbet tutan gençlerimiz; pandemiyle savaşan doktorumuz, hemşiremiz, sağlık çalışanımız gençlerimiz; Vefa Destek Grubu’nda evinden çıkamayan yaşlılarımızın her ihtiyacını kapılarına kadar getiren gençlerimiz, yüksek bir sorumlulukla ilçeleri şehirleri idare eden valilerimiz, kaymakamlarımız, gençlerimiz; denizlerde göçün trajediye dönüşmemesi için gözünü kırpmayan bot kaptanından çımacısına kadar tüm personelimiz, gençlerimiz; fabrikalarda, ofislerde, laboratuarlarda, okullarda gençlerimiz; şehit olan, gazi olan gençlerimiz... İnsanlık, pandemi sonrası yeni ve daha doğru bir yola çıkacaktır. Öyle umuyoruz. Ama biz bu yola 101 yıl önce çıktık ve kararlılıkla, yılmadan, bıkmadan, usanmadan doğru bildiğimiz bu yolda hep birlikte yürüyoruz. Bu vesileyle Samsun’a ilk adımı atarak Kurtuluş Mücadelemizi başlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Bandırma Gemisi’nin ve bu kutlu yolun bütün yolcularını, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, Aziz Milletimizin ve tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum."

(İHA)

Bugün 10:32 TSİ İHA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Ankara Sincan Cezaevlerindeki açık görüşler ne zaman başlayacak? mask
Ankara Sincan Cezaevlerindeki açık görüşler ne zaman başlayacak?
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 19 Mayıs mesajı mask
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 19 Mayıs mesajı
18 milyarlık dev projede düğmeye basılıyor mask
18 milyarlık dev projede düğmeye basılıyor
"Soydaş Kırım Tatar Türkleri ile kardeş Kafkas halklarının acılarını paylaşıyoruz" mask
"Soydaş Kırım Tatar Türkleri ile kardeş Kafkas halklarının acılarını paylaşıyoruz"
Bakan Selçuk: “2019 yılı içerisinde toplam 17 bin 273 çocuğun ailesine dönüşü sağlandı” mask
Bakan Selçuk: “2019 yılı içerisinde toplam 17 bin 273 çocuğun ailesine dönüşü sağlandı”
ATO Başkanı Baran'ın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Mesajı mask
ATO Başkanı Baran'ın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Mesajı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da Hastaneler 1 haziran’da normal sürece geçiyor mask
Ankara'da Hastaneler 1 haziran’da normal sürece geçiyor
Ankara'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ikinci kez sokağa çıktı mask
Ankara'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ikinci kez sokağa çıktı
İçişleri'nden Ekrem İmamoğlu'na soruşturma açıklaması - Ankara mask
İçişleri'nden Ekrem İmamoğlu'na soruşturma açıklaması - Ankara
Dikkat!!! Ankara'da bir "Su"istimal var! mask
Dikkat!!! Ankara'da bir "Su"istimal var!
Hamamlar ne zaman açılacak? İşte Ankara Hamamları ve Normalleşme planı mask
Hamamlar ne zaman açılacak? İşte Ankara Hamamları ve Normalleşme planı
Ankara’da Şehir Merkezi Boşaldı! Herkes Akın Akın Oralara Koştu mask
Ankara’da Şehir Merkezi Boşaldı! Herkes Akın Akın Oralara Koştu

GALERİ

Maltepe’de fırıncılara silahlı saldırı kamerada mask
Maltepe’de fırıncılara silahlı saldırı kamerada
Son Dakika: 5 büyüklüğünde deprem mask
Son Dakika: 5 büyüklüğünde deprem
ABD’de su hortumu mask
ABD’de su hortumu
Ankara Genç nüfusun en fazla olduğu ikinci şehir oldu! İşte Sıralama mask
Ankara Genç nüfusun en fazla olduğu ikinci şehir oldu! İşte Sıralama
Çin aşı testlerine temmuzda başlıyor mask
Çin aşı testlerine temmuzda başlıyor
Yüzlerce araç “Arabalı Sinema” günleri etkinliğine katıldı mask
Yüzlerce araç “Arabalı Sinema” günleri etkinliğine katıldı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL