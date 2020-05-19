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19 Mayıs’ın 101. yılı Yenimahalle’de coşkuyla kutlanıyor

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101’inci yılı kutlamaları kapsamında belediye hizmet binası önünde, virüs tedbirleri kapsamında küçük bir kalabalıkla birlikte Atatürk Anıtına çelenk bıraktı. 

Elif Duman
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Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101’inci yılı kutlamaları kapsamında belediye hizmet binası önünde, virüs tedbirleri kapsamında küçük bir kalabalıkla birlikte Atatürk Anıtına çelenk bıraktı. 

“Bir millet küllerinden yeniden doğdu”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından kısa bir açıklama yapan Başkan Yaşar, “Atatürk, 101 yıl önce bugün, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı. Yıl 1919 Anadolu toprakları ateş altında. Millet perişan, yokluk içerisinde. Polatlı’ya kadar düşman gelmiş. İzmir, İstanbul işgal edilmiş. Devletin kaynakları ipotek verilmiş. Kimileri Amerikan mandası mı olalım yoksa İngiliz mi diye tartışıyor. Artık bağımsız bir devletten söz etmek mümkün değil. Ama bir adam çıkıyor adı ‘Mustafa Kemal’. 1919’da bir tekne ile samsuna çıkıyor. Milletin iradesini millet kendi tayin edecektir ve geldikleri gibi gidecekler diyerek, o gururla Anadolu’ya çıkıyor. Mustafa Kemal Atatürk, işgal altındaki Anadolu’da eşi benzeri olmayan bir kurtuluş mücadelesi başlattı. İlk meclisi kurdu. O günden sonra savaş kazanıldı. Bir millet küllerinden yeniden doğdu. O tarihi gün, Ulu Önder’in vatanı emanet ettiği gençlerin bayramı oldu. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.” dedi.
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