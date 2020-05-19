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Sincan’da 19 Mayıs coşku içinde geçti

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Sincan’da heyecan ve neşe içinde geçti.

Elif Duman
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19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Sincan’da heyecan ve neşe içinde geçti. Türk Bayrakları ile donatılan otobüs, Sincan sokaklarında turladı. Balkonları doldurup 19 Mayıs’ı kutlayan Sincanlıların heyecanı görülmeye değerdi. 

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı meydanlarda, okullarda, stadyumlarda değil; evlerde kutlandı. Sincan Belediyesi 19 Mayıs’ın 101. yıl dönümü dolayısıyla özel bir tur düzenleyerek gençlerin bayramını kutladı.

Türk Bayraklarıyla donatılan otobüs, Sincan’ın dört bir köşesini gezdi. Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlar balkonlara Türk Bayrakları astı, hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu, şarkılar söylendi. Gençler yan yana gelemedi belki ama heyecanları balkonlara, pencerelere taştı. 19 Mayıs neşe içinde geçti.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan gençlerin bayramını kutladı. Başkan Ercan, “Tam 101 yıl önce bağımsızlık mücadelemizin temellerinin atıldığı gurur dolu bu günü, pırıl pırıl gençlerimizin desteğiyle kutluyoruz. Özgürlük ve bağımsızlığı ilke edinmiş aziz Türk milletinin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.” ifadelerini kullandı.
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Bugün 14:24 TSİ Ankara/ Sincan- Belediyeler

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