Anıtkabir'in Tarihçesi! Anıtkabir'in Mimari Özellikleri ve Detaylı Bilgiler

Anıtkabir Ankara’da yer alan önemli bir mekan olma niteliği taşımakta olup Atatürk’ün mezarının bulunduğu yerdir. Mustafa Kemal Atatürk için özel olarak yapılan ve kabrinin yer aldığı mekan büyük güvenlik önemleri ile korunmaktadır.

Anıtkabir Ankara’da yer almakta olup Ankara’nın kalbi olarak kabul görmektedir. Her yıl Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm ve doğum yıl dönümlerinde halk tarafından dolup taşan Anıtkabir büyük ölçekler ile hazırlanmıştır.

Yapımı yaklaşık 9 yıl kadar süren Anıtkabir’in toplam maliyeti ise 20 milyon Türk Lirasıdır. Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünden sonra naaşı ilk olarak Etnografya Müzesi’ne yerleştirildi. Ancak Etnografya Müzesi’nde geçici olarak korunması hedeflenmekteydi. Bu neden ile de Anıtkabir’in inşasına başlandı.

Anıtkabir'in Mimari Özellikleri

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının ardından onun Türk devletine bıraktığı mirasa yaraşır bir anıt mezar yapılması konusu gündeme geldi.

Söz konusu mezarın aynı zamanda şanlı Türk tarihinin de portresini çizmesi gereken bir mekan olarak tasarlanması gerekiyordu. Bunun nasıl bir yer olması gerektiği düşüncesi, Anıtkabir’in inşası için düzenlenen bir mimari yarışmayı da beraberinde getirdi.

Anıtkabir’in Tarihi

Anıtkabir tarihçesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün kabrinin korunması ve ona özel anıtsal bir mezar yapma ihtiyacı duyulması ile ortaya çıkmıştır. Mustafa Kemal Atatürk ölümü ile ilgili herhangi bir vasiyet bırakmamış ve mezarına dair herhangi bir şeyden yakınlarına bahsetmemiştir.

Türkiye Cumhuriyeti tarafından hususi karar alınarak Anıtkabir’in yapılmasına karar verilmiştir. Ankara’da yer alan Rasattepe bölgesine inşası başlanan Anıtkabir’in ilk başta başka bir yere yapılması istenmiştir. Ancak daha uygun bir bölge bulunamadığı için Rasattepe’ye inşasının yapılması uygun görülmüştür. Rasattepe’ye karar verme aşamasında Atatürk’ün bu bölge ile ilgili söylediği güzel sözler de etkili olmuştur.

Anıtkabir’in inşası için bir proje yarışması açıldı ve uluslararası düzeyde birçok mimarın katılımı ile proje yarışmasını Emin Onat ve Orhan Arda kazandı. Emin Onat ve Orhan Arda’ya ait olan mimari plan Anıtkabir’in planı olarak benimsenerek inşa süreci 1942 yılında başlandı.

Anıtkabir hakkında bilgiler

Toplamda 150 bin ton ağırlığında olan Anıtkabir heykellerinden süslemelerine, kulelerinden kabartmalarına pek çok ilginç özelliğe sahip olan Anıtkabir’e ilk olarak 26 basamaklı görkemli bir merdivenden çıkılıyor. Bu 26 basamak, Kurtuluş Savaşı’nda Atatürk’ün ordularının Dumlupınar ve Kocatepe’deki uzun muharebelerin ardından artık ülkenin büyük kısmını kontrol altına aldıkları, yani üstünlüğün işgal kuvvetlerinden Türklere geçtiği bir dönüm noktası olan 26 Ağustos 1922 tarihini temsil ediyor.

Merdivenlerin tepesinde her iki yanda bulunan heykel gruplarında solda erkek, sağda kadın heykeller bulunuyor. Bir asker, bir köylü ve bir öğrenciden oluşan erkek grubu savunma, üretim ve eğitimi simgelerken iki kadın Türkiye’nin bereketli topraklarını simgeleyen bir başak çelengini tutuyor. Soldaki kadın sağ elindeki kabı göğe doğru tutarak Atatürk için Tanrı’dan rahmet dilerken ortada duran üçüncü kadın ise eliyle yüzünü kapatmış ve sessizce ağlıyor. Bu ise ulusun Atatürk’ün ölümünden duyduğu acıyı ifade ediyor.

Mimari yapı olarak Anıtkabir

Mimari açıdan değerlendirildiğinde Anıtkabir’in anıtsal yönünün ağır bastığı, simetrinin önemli olduğu, kesme taş malzemenin ağırlıklı olarak kullanıldığı söylenebilir. Diğer yandan Selçuklu taş işçiliği motifleri ve Osmanlı dönemine ait ögelerin göze çarptığı yapı, 750 bin metrekarelik bir alanı kaplıyor.

Semra Atasoy tarafından kaleme alınan Ödevimiz Anıtkabir ise çocuklar düşünülerek hazırlanmış bir kurguya sahip: Ödevleri için Anıtkabir’e giren dört arkadaşın hikayesini anlatırken yapıya dair mimari ve tarihi bilgileri de öğretiyor.

Barış Parkı ve Anıt Bloku olarak iki kısma yayılan Anıtkabir’in içinde ayrıca geniş bir kaynak birikimine sahip Atatürk ve Türk Devrimi Kütüphanesi; Atatürk, Milli Mücadele ve Anıtkabir konulu belgesel filmlerin de gösterildiği Sanat Galerisi; İsmet İnönü Lahti gibi yapılar da bulunuyor.

Anıtkabir’in en ilgi çekici bölümlerinin başında ise şüphesiz Aslanlı Yol geliyor. Atatürk’ün huzuruna çıkmadan evvel tasarlanan 262 metre uzunluğundaki yolun iki yanında, oturmuş pozisyonda 24 aslan heykeli bulunuyor. Ulu önderin Türk ve Anadolu tarihine verdiği önem sebebiyle, Anadolu’da uygarlık kuran en eski ve kadim milletlerden Hititlerin sanat üslubu ile yapılan bu aslan heykelleri kuvvet ve sükuneti temsil ediyor ve ülkenin en kıymetli heykeltıraşlarından biri olan Hüseyin Anka Özkan’ın imzasını taşıyor. Yol boyunca 24 aslan heykelinin olması da 24 Oğuz boyunu temsil ediyor. Traverten taşları ile döşeli yolun sonunda Türk bayrağı ve Çankaya görünüyor.

Anıtkabir Müzesi de yine yapı içinde dikkat çeken bölümlerden. Burada Atatürk’ün kullandığı eşyalar ve kendisine hediye edilen armağanlar ve giysileri sergileniyor. Müzede ayrıca Atatürk’ün madalya ve nişanları ile manevi evlatlarından A. Afet İnan, Rukiye Erkin, Sabiha Gökçen tarafından müzeye armağan edilen Atatürk’e ait hususi eşyalar da yer alıyor.

Anıtkabir Nerede Nasıl Gidilir?

Anıtkabir’e ulaşmak Ankara’nın birçok yerinden kalkan toplu taşıma araçları ile kolayca yapılabilmektedir. Ayrıca taksi ve özel araçlar ile de Anıtkabir’e ulaşılabilmektedir.

Anıtkabir büyük bir alana yayılarak inşa edilmiş olup yapımı tam 9 yıl sürmüştür. Anıtkabir’de devasa boyutlu birçok heykel ve kabartma yer almakta olup her biri büyük bir özen ile yapılmıştır. Sarı taş ve mermer kullanımı ise malzeme teknik açısından büyük bir önem taşımakta ve Anadolu’yu yansıtmaktadır.