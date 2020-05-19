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Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'tan çiftçilere ziyaret

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, domates tarlasında çalışan üreticileri ziyaret etti. Demirbaş, Akkuzulu Mahallesi’nde domates fidesi diken üreticileri tarlalarında ziyaret ederek, onlarla fide dikti.
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Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, domates tarlasında çalışan üreticileri ziyaret etti. Demirbaş, Akkuzulu Mahallesi’nde domates fidesi diken üreticileri tarlalarında ziyaret ederek, onlarla fide dikti.

Üreticilerin taleplerini de dinleyen Demirbaş, kendisinin de çiftçi ailenin çocuğu olduğunu ifade etti.

Demirbaş, tarımın, ilçeleri için önemli bir sektör olduğunu belirterek, "Domatesiyle, biberiyle, fasulyesi ile ünlü Akkuzulu Mahallemizi ziyaret ettik. Baharın gelmesiyle vatandaşlarımız tarlalarında, bahçelerinde üretim için çalışmaya başladılar. Çiftçilerimizle fide dikimi de yaptık. Bereketli olsun, Allah ellerine kollarına güç ve kuvvet versin." diye konuştu.

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