Son 24 saatte bin 318 kişinin daha iyileşmesiyle korona virüs tedavisi tamamlananların sayısı 112 bin 895 oldu.
Bugün 19:26 TSİ- Gündem
Türkiye’de korona virüsten 28 kişi daha hayatını kaybetti
Korona virüsten son 24 saatte 28 kişi daha hayatını kaybederken, bin 22 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. Toplam can kaybı 4 bin 199’a, vaka sayısı ise 151 bin 615’e yükseldi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz