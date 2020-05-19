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Ankara Etimesgut Belediyesi'nden 20 araçlık 19 Mayıs konvoyu

Ankara Etimesgut Belediyesi 20 araçlık konvoyla marşlar eşliğinde Etimesgut turu attı, coşkuya vatandaşlar, cam ve balkonlarından bayraklarıyla eşlik ettiler
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Etimesgut Belediyesi 20 araçlık konvoyla marşlar eşliğinde Etimesgut turu attı, coşkuya vatandaşlar, cam ve balkonlarından bayraklarıyla eşlik ettiler

ETİMESGUT'TA KONVOYLU 19 MAYIS COŞKUSU

Etimesgut Belediyesi Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yıldönümü coşkuyla kutladı. Belediye araçları ayyılızlı Türk Bayraklarıyla süslendi, anons araçlarından marşlar çalındı. Etimesgut Belediyesi önünden başlayan 19 Mayıs Konvoyu Eryaman, Elvankent, Bağlıca ve Eskişehir Yolu güzergahındaki mahalleri takip ederek 5 saatlik turunu tamamladı.

Koronavirüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında evde olan vatandaşlar konvoya evlerini balkonlarından ve camlarından alkışlarla destek verdiler. Her yaştan binlerce Etimesgutlu bayraklarını sallayarak 19 Mayıs coşkusuna ortak oldu.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, COVİD-19 nedeniyle bu yıl ki 19 Mayıs kutlamalarını yapamadıklarını hatırlatarak, düzenledikleri konvoyla vatandaşların coşkusuna ortak olmak istediklerini söyledi.

Demirel, "Koronavirüs nedeniyle coşkusunu evlerimizde, yüreğimizde yaşadığımız 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'mızı kutluyorum. Aynı gün idrak ettiğimiz, bin aydan daha hayırlı olduğu Kuran-ı Kerim'de bildirilen Kadir Gecemizi de tebrik ediyorum. Rabbim Türk İslam Alemi'ne Kadir Gecesi'ni camilerde, 19 Mayıs'ı da meydanlarda kutlamayı nasip etsin" dedi.

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