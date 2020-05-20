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Pursaklar'da bir gecede 2 program

Pursaklar Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Kadir Gecesi dolayısıyla özel bir etkinlik düzenledi.

Elif Duman
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Pursaklar Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Kadir Gecesi dolayısıyla özel bir etkinlik düzenledi.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Ankara’nın Pursaklar ilçesinde de koronavirüs nedeni ile camilerin kapalı olması ve toplu törenlerin iptal edilmesi nedeniyle Kadir Gecesi programı ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı virüsün gölgesi altında kutlandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılan programa, İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, İlçe Müftüsü Nizamettin Doğan, polis memurları ve genç sporcular katıldı.

Hürkuş Parkı’nda düzenlenen Kadir gecesi programı ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Pursaklar Belediyesi Resmi Facebook hesabı, Webtv ve Resmi Youtube hesabından canlı olarak yayınlandı.

Sosyal mesafe kurallarının dikkate alındığı törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından havai fişek gösterisi ve büyüleyici ışık gösterileri eşliğinde 19 Mayıs coşkuyla kutlandı. Kutlamaların ardından Pursaklar’ın seçkin hocaları tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti, semazen gösterimi ve Dünya Kur’an-ı Kerim güzel okuma birincisi olan Mustafa Özcan Güneşdoğdu’nun doyumsuz sohbeti ile Kadir gecesinin manevi ikliminde doruğa ulaşıldı.

‘‘19 Mayıs, Türk Milletinin kaderinin sadece bağımsızlık olduğunun simgesidir’’

Vatandaşların 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını, bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini tebrik eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Başta gençlerimiz olmak üzere tüm milletimizin bayramını kutluyorum. 19 Mayıs, Türk Milletinin kaderinin sadece bağımsızlık olduğunun simgesidir. Türk Milleti, genciyle, yaşlısıyla, kadını ve erkeği ile her zaman esarete dur demiştir. İşte bu duygu ve düşüncelerle büyük sıkıntı ve yokluklar içerisinde verilen çetin mücadele ile kurulan devletin adı Türkiye Cumhuriyeti’dir. Bu yıl ki törenleri daha farklı kutlamayı arzu ederdik ama pandemi süreci nedeniyle maalesef gerçekleştiremedik. İnşallah seneye çok daha güzel kutlamalar yaparız. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum.’’ dedi.

‘‘ Ramazan ayı, Kadir Gecesi ile zirveye ulaşmakta ve bayram sevinci ile taçlanmaktadır’’

Ramazan ayının sonuna yaklaştığımız şu günlerde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesine kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Çetin; ‘‘Kadir Gecemizi camilerde eda etmek isterdik. Maalesef bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs illeti nedeniyle bu imkana sahip değiliz. Bu günümüze de şükür diyoruz. Maddi ve manevi pek çok hikmet, rahmet, bereket ve mağfireti bünyesinde barındıran Ramazan ayı, Kadir Gecesi ile zirveye ulaşmakta ve bayram sevinci ile taçlanmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kadir Gecesini tebrik ediyor, bu gecenin ülkemize, tüm İslam alemine ve bütün insanlığa sağlık, huzur ve mutluluklar getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum’’ dedi.

19 Mayıs'ın özel bir gün olduğunu belirten İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız "Belediyemizin organizasyonu ile sosyal mesafeye uymak kaydıyla temsili bir program düzenledik. Bugünün bizim için çok özel bir anlamı daha var, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi. Artık Ramazan ayının sonuna geliyoruz. Bu yıl iftar sofralarında camilerimizde birlikte saf tutamadık. Ümit ediyorum ki bir sonraki ramazanda ve Kadir gecesinde birlikte olmak dileğiyle. Bütün ülkemizin ve İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum" diye konuştu.
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