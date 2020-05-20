Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 22:06 TSİ- Gündem G: Bugün 22:20 TSİ

THY Açıkladı: İç ve Dış Hat Uçuş Tarihleri Ertelendi - İşte Tarihler Ankara

THY, uçuş durdurma kararını iç hatta 4 Haziran, dış hatta 10 Haziran'a kadar uzattı
mask

Türk Hava Yolları (THY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uçuş durdurma kararının iç hatta 4 Haziran, dış hatta ise 10 Haziran'a kadar uzatıldığını duyurdu. 

THY'den yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını nedeniyle iç ve dış hatta uçuş durdurma kararı uzatıldı. Bu kapsamda THY, iç hat seferlerini 4 Haziran, dış hat seferlerini ise 10 Haziran'a  kadar durdurdu.

THY, uçuş durdurma kararını iç hatta 4 Haziran, dış hatta 10 Haziran'a kadar uzattı

Öte yandan alınan tedbirler kapsamında seferlerde yolcuların beraberinde getirdikleri kabin bagajları artık kabin içerisinde taşınmayacak ve uçak altına kabul edilecek.

Ayrıca, 8 kilogramlık kabin bagaj hakkı uçak altı bagaj hakkına eklenecek. El çantası ise kabinde taşınabilecek.

THY, daha önce yaptığı açıklamada iç ve dış hat uçuşlarını durdurma kararını 28 Mayıs'a kadar uzattığını duyurmuştu.

Bugün 22:06 TSİ Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bakan Kasapoğlu: "Saat 19.19’da Türkiye’nin randevusu var” - Ankara mask
Bakan Kasapoğlu: "Saat 19.19’da Türkiye’nin randevusu var” - Ankara
Bakan Kurum Ankara Kızılcahamam’da: Sıfır Atık Projesi çalışmalarını inceledi mask
Bakan Kurum Ankara Kızılcahamam’da: Sıfır Atık Projesi çalışmalarını inceledi
Anıtkabir'in Tarihçesi! Anıtkabir'in Mimari Özellikleri ve Detaylı Bilgiler mask
Anıtkabir'in Tarihçesi! Anıtkabir'in Mimari Özellikleri ve Detaylı Bilgiler
Ankara'da 19 Mayıs için ilk tören Anıtkabir'de mask
Ankara'da 19 Mayıs için ilk tören Anıtkabir'de
Ankara'da 19 Mayıs kutlamalarında gökyüzünü yamaç paraşütçüleri kapladı mask
Ankara'da 19 Mayıs kutlamalarında gökyüzünü yamaç paraşütçüleri kapladı
Ankara Tekstilin de Başkent'i Olacak mask
Ankara Tekstilin de Başkent'i Olacak
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da Hastaneler 1 haziran’da normal sürece geçiyor mask
Ankara'da Hastaneler 1 haziran’da normal sürece geçiyor
İçişleri'nden Ekrem İmamoğlu'na soruşturma açıklaması - Ankara mask
İçişleri'nden Ekrem İmamoğlu'na soruşturma açıklaması - Ankara
Ankara'da 19 Mayıs için ilk tören Anıtkabir'de mask
Ankara'da 19 Mayıs için ilk tören Anıtkabir'de
Ankara'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ikinci kez sokağa çıktı mask
Ankara'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ikinci kez sokağa çıktı
Dikkat!!! Ankara'da bir "Su"istimal var! mask
Dikkat!!! Ankara'da bir "Su"istimal var!
Ankara’da Şehir Merkezi Boşaldı! Herkes Akın Akın Oralara Koştu mask
Ankara’da Şehir Merkezi Boşaldı! Herkes Akın Akın Oralara Koştu

GALERİ

Balıkçı teknesinin batma anı mask
Balıkçı teknesinin batma anı
Ankaralılar19 Mayıs’ı balkon ve camlara çıkarak kutladı mask
Ankaralılar19 Mayıs’ı balkon ve camlara çıkarak kutladı
19 Mayıs’ta dans ve müziklerle şenlendi mask
19 Mayıs’ta dans ve müziklerle şenlendi
Cinayet: Babasını meyve bıçağı ile öldürdü mask
Cinayet: Babasını meyve bıçağı ile öldürdü
Babasını meyve bıçağı ile öldürdü mask
Babasını meyve bıçağı ile öldürdü
Ankara'da Sokak kısıtlamasında 4. gün mask
Ankara'da Sokak kısıtlamasında 4. gün
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL