Ankara Valiliği duyurdu: Medikal Fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

Ankara Valiliği, Sincan ilçesi Malıköy bölgesinde medikal malzeme üretimi yapan fabrikada çıkan yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

Ankara'da medikal malzeme fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Ankara Valiliğinde yapılan açıklamada, itfaiye ekiplerince müdahale edilerek kontrol altına alınan yangınla ilgili soğutma çalışmalarına devam edildiği belirtildi.

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangının fabrika deposunda hasara yol açtığı ve olayla ilgili detaylı incelemenin de sürdürüldüğü kaydedildi.