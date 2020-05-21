Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 10:16 TSİ- Belediyeler G: Bugün 10:18 TSİ

Mamak Belediyesi’nden Taksi Duraklarına Destek

Mamak Belediyesi, ilçe genelinde yürütülen Koronavirüs (Covid 19) tedbirleri kapsamında, ilaçlama ve dezenfekte işlemlerine aralıksız devam ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Mamak Belediyesi, ilçe genelinde yürütülen Koronavirüs ( Covid 19) tedbirleri kapsamında, ilaçlama ve dezenfekte işlemlerine aralıksız devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın hijyen tedbirleri kapsamındaki ticari taksi durakları ve taksilerin temizlenmesiyle ilgili genelgesi doğrultusunda, Mamak Belediyesi dezenfekte ekibi ilçe merkezindeki tüm taksi durakları ve taksilerde dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Ayrıca Mamak Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından da ticari taksiler denetlenerek, şoförler  kurallara uymaları gerektiği konusunda uyarıldı.

Şoförler uyarıldı

Ticari taksileri tek tek denetleyen Mamak Zabıtası, taksi durakları ve araçların düzenli aralıklarla dezenfekte edilmesi konusunda uyarılarda bulundu. Ekipler, ticari taksi şoförlerini aracın içinde mutlaka maske kullanmaları ve araçta dezenfektan veya 80 derecelik kolonya bulundurmaları gerektiği konusunda da bilgilendirdi. Taksilere aynı anda 3 kişiden fazla müşteri kabul edilmemesi ve müşterilerin de ticari taksilere maskesiz binemeyecekleri gibi birçok konuda şoförlere bilgi verildi.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
İşçilikten Belediye Başkanlığına mask
İşçilikten Belediye Başkanlığına
Sincan Belediyesi 20 günde 100 köpek kısırlaştırıldı mask
Sincan Belediyesi 20 günde 100 köpek kısırlaştırıldı
Ankara Tek Yürek Kampanyası Ülke Sınırlarını Aştı mask
Ankara Tek Yürek Kampanyası Ülke Sınırlarını Aştı
Keçiören Belediyesi'nden 19 Mayıs’ta doğan gençlere hediye mask
Keçiören Belediyesi'nden 19 Mayıs’ta doğan gençlere hediye
Yenimahalle'den vergi uyarısı mask
Yenimahalle'den vergi uyarısı
Çankaya saatte 60 ton asfalt üretiyor mask
Çankaya saatte 60 ton asfalt üretiyor
Çankaya Belediyesi normal günlere dönüş için şimdiden hazırlıklarını yapıyor. mask
Çankaya Belediyesi normal günlere dönüş için şimdiden hazırlıklarını yapıyor.
Gölbaşı Belediyesi çalışmalarını hızlandırdı! 29 Mayıs'a hazırlanıyor... mask
Gölbaşı Belediyesi çalışmalarını hızlandırdı! 29 Mayıs'a hazırlanıyor...
O çarşı yeniden hizmete açıldı mask
O çarşı yeniden hizmete açıldı
Pursaklar'da bir gecede 2 program mask
Pursaklar'da bir gecede 2 program

Bugün 10:16 TSİ Ankara/ Mamak- Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Çankaya saatte 60 ton asfalt üretiyor mask
Çankaya saatte 60 ton asfalt üretiyor
Çankaya Belediyesi normal günlere dönüş için şimdiden hazırlıklarını yapıyor. mask
Çankaya Belediyesi normal günlere dönüş için şimdiden hazırlıklarını yapıyor.
O çarşı yeniden hizmete açıldı mask
O çarşı yeniden hizmete açıldı
Pursaklar'da bir gecede 2 program mask
Pursaklar'da bir gecede 2 program
Ankara'lı motorcuların 19 Mayıs şovu mask
Ankara'lı motorcuların 19 Mayıs şovu
Keçiören'de 19 Mayıs Azerin konseriyle coşkuyla kutlandı mask
Keçiören'de 19 Mayıs Azerin konseriyle coşkuyla kutlandı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İçişleri'nden Ekrem İmamoğlu'na soruşturma açıklaması - Ankara mask
İçişleri'nden Ekrem İmamoğlu'na soruşturma açıklaması - Ankara
Ankara'da 19 Mayıs için ilk tören Anıtkabir'de mask
Ankara'da 19 Mayıs için ilk tören Anıtkabir'de
Ankara’da Şehir Merkezi Boşaldı! Herkes Akın Akın Oralara Koştu mask
Ankara’da Şehir Merkezi Boşaldı! Herkes Akın Akın Oralara Koştu
THY Açıkladı: İç ve Dış Hat Uçuş Tarihleri Ertelendi - İşte Tarihler Ankara mask
THY Açıkladı: İç ve Dış Hat Uçuş Tarihleri Ertelendi - İşte Tarihler Ankara
Dikkat Ankara'ya bugün ve yarın için kritik uyarı! mask
Dikkat Ankara'ya bugün ve yarın için kritik uyarı!
Mansur Yavaş'ın göreve getirdiği isim Ankara'da Külliye önünde drift yaptırdı mask
Mansur Yavaş'ın göreve getirdiği isim Ankara'da Külliye önünde drift yaptırdı

GALERİ

Ankara'da şiddetli rüzgar, cami minaresini yıktı mask
Ankara'da şiddetli rüzgar, cami minaresini yıktı
Balıkçı teknesinin batma anı mask
Balıkçı teknesinin batma anı
Ankaralılar19 Mayıs’ı balkon ve camlara çıkarak kutladı mask
Ankaralılar19 Mayıs’ı balkon ve camlara çıkarak kutladı
Babasını meyve bıçağı ile öldürdü mask
Babasını meyve bıçağı ile öldürdü
19 Mayıs’ta dans ve müziklerle şenlendi mask
19 Mayıs’ta dans ve müziklerle şenlendi
Cinayet: Babasını meyve bıçağı ile öldürdü mask
Cinayet: Babasını meyve bıçağı ile öldürdü
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL