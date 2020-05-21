Çankaya saatte 60 ton asfalt üretiyor

Çankaya Belediyesi Yakupabdal Mahallesinde yer alan asfalt üretim tesisi ile kendi asfaltını kendi işçisiyle üretmenin gururunu yaşıyor.

Çankaya Belediyesi Yakupabdal Mahallesinde yer alan asfalt üretim tesisi ile kendi asfaltını kendi işçisiyle üretmenin gururunu yaşıyor. Saatte 60 ton asfalt üretme özelliğine sahip olan Yakupabdal Asfalt Plenti aynı zamanda Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporuna uygun olarak faaliyet gösteriyor.Çankaya Belediyesi Yakupabdal Mahallesinde bulunan asfalt üretim tesisi ile kendi asfaltını kendisi üretiyor. Çankaya sokaklarında kullanılan asfaltın çok büyük kısmını 30 dönüm arazi üzerinde kurulu bulunan tesisten karşılayan Çankaya Belediyesi, kendi işçisiyle ürettiği asfaltı ilçede yer alan 123 mahalle ile 5114 sokak ve caddede kullanıyor.

Yakupabdal Mahallesinde yer alan Çankaya Belediyesi Asfalt Üretim Tesisinde sıcak asfaltı hazırlayan makinalar bulunurken tesiste çıkan asfalt kamyonlara yüklenerek ilçede yer alan sokaklarda kullanılmak üzere üretiliyor.

Asfalt Plentinde üretilen asfalt; asfalt kaplama araçları, asfalt tamir araçları ve acil asfalt araçları ile tam kaplama, renkli desenli asfalt kaldırım, yama ve onarım çalışmalarında kullanılıyor.

KENDİ ÜRETİMİMİZ OLAN ASFALTI KULLANMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ

Türkiye’nin en büyük ilçesi olma sorumluluğuyla hareket ettiklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Sosyal Belediyecilik alanında gerçekleştirdiğimiz projelerle örnek oluyoruz. Kendi üretimimiz olan asfalt tesisi ile ilçede yer alan sokaklarda ve caddelerde kendi asfaltımızı kullanıyoruz. Bu uygulama ile de birçok belediyeye örnek oluyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana Çankaya’nın asfaltsız sokağı kalmayacak demiştik. Bugün gelinen noktada yaptığımız çalışmalarla bunu başarmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.