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Başkan Demirel'den sürpriz doğum günü

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Etimesgut Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi üyelerini görevlendirerek 80 yaşına giren Mukadder Eroğlu'na sürpriz doğum günü pastası gönderdi.

Elif Duman
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Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Etimesgut Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi üyelerini görevlendirerek 80 yaşına giren Mukadder Eroğlu'na sürpriz doğum günü pastası gönderdi. Kadın Meclis üyeleri doğum günü pastasını aldılar; Mukadder hanımın sevdiği çiçeklerden de yaptırarak Yavuz Selim Mahallesi'ndeki evini ziyarete gittiler.

Eroğlu, kadın meclisi üyelerini görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Kadın meclis üyeleri "Etimesgut Belediyesi Başkanımız Sayın Enver Demirel selâm ve sevgilerini ileterek, 80. yaşınızı tebrik ediyor, nice sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyor"  diyerek çiçeğini takdim ettiler. Daha sonra Mukadder Eroğlu doğum günü pastasını üfleyerek doğum gününü ailesi ve kadın meclis üyeleriyle birlikte kutladı. Eroğlu, nazik davranışı için Başkan Demirel'e teşekkür ederek selamlarını gönderdi.
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Bugün 12:43 TSİ Ankara/ Etimesgut- Belediyeler

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