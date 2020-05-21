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Son Dakika... Diyanet'ten Bayram Namazı Tavsiyesi Duha Namazı kılın - Ankara

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Zeki Sayar, camilerin bayramda Koronavirüs nedeniyle kapalı olmasına bağlı olarak evlerde bayrama namazı kılınmasına ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.

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Son Dakika... Diyanet'ten Bayram Namazı Tavsiyesi

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Zeki Sayar, Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında bayram namazında da kapalı olacak camiler dolayısıyla bayram namazının evlerde kılınıp kılınmayacağı konusunda değerlendirmelerde bulundu. Bayram namazının da tıpkı Cuma namazı gibi cemaatle ve camide kılınması gereken bir namaz olduğuna dikkat çeken Sayar, bayram namazının evde kılınamayacağını söyledi.

Bayram namazının evlerde kılınamayacağını ifade eden Zeki Sayar, bayram namazı vaktine denk gelen vakitte Müslümanların evlerinde 2 veya 4 rekat ‘’duha’’ namazı kılmalarının mümkün olduğu ve böylece bayramı ihya etmiş olabilecekleri tavsiyesi de yapıldı. Ancak evlerde bayram namazının kılınamayacağı belirtildi.

Bayram Namazı Yerine Duha Namazı Kılınabilir

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Zeki Sayar, camilerin bayramda Koronavirüs nedeniyle kapalı olmasına bağlı olarak evlerde bayrama namazı kılınmasına ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Hanefi mezhebine göre Cuma namazında aranan şartların bayram namazı için de geçerli olduğunu ifade eden Sayar, bu namazın vacip olduğunu ve mutlaka camide cemaatle kılınması gerektiğini ifade etti.

Evlerde tek başına veya bir araya gelerek bayram namazının kılınmasının uygun olmadığı belirtildi. Ancak bayram namazı vaktinin girmesinin ardından isteyenlerin 2 ve 4 rekat olarak duha namazı kılabilecekleri ve bayram namazını bu şekilde ihya edebilecekleri tavsiyesi verildi. Ancak bunun herhangi bir zorunluluk teşkil etmediğinin altı çizildi.

Bayram Namazının Fiili Uygulaması Cemaatledir

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Zeki Sayar, Diyanet’in bayram namazı ile ilgili görüşlerini paylaştı. Hz. Peygamberin uygulamasına bakıldığında bayram namazının son derece önem verilen bir ibadet olduğuna işaret eden Sayar, Peygamber Efendimiz’in bayram namazlarını daha çok sahrada ‘’namazgah’’ denilen yerlerde kıldığını belirtti.

Fiili uygulamada bayram namazlarının cuma namazında olduğu gibi camide ve cemaatle kılınması gerektiği ifade edildi. Öte yandan ramazan ayında verilmesi gereken fitrelere ilişkin de açıklama yapan Sayar, fitrenin bayramdan önce verilmesi gerektiği hatırlatmasını yaptı. Bu yıl Koronavirüs nedeniyle camilerde kılınamayacak olan bayram namazı yerine namaz vaktinde 2 veya 4 rekat duha namazı kılınması tavsiye edildi.

Bugün 13:03 TSİ Ankara- Yaşam

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