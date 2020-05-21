Korona Aşısında Yeni Gelişme! Erciyes Üniversitesi Hayvanlarda Deneye Başladı

Yeni tip Koronavirüs salgını tüm dünyada ölümcül etkiler göstermeye devam ederken ülkelerin tedavi için aşı ve ilaç çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye’de de yapılan aşı çalışmalarında yeni gelişmeler yaşandı. Kayseri Erciyes Üniversitesinde aşı çalışmalarını yürüten ekipler tarafından hayvanlar üzerinden deneylere başlandığı açıklandı.

Covid – 19 tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilen aşının denemelerine hayvanlar üzerinde başlayan Erciyes Üniversitesi tarafından çalışma hakkında yazılı bir açıklama yapılarak son durum hakkında bilgi verildi. Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM), Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ve Erciyes Üniversitesi tarafından desteklenen aşı projesinde önemli bir adım atıldı.

15 Mayıs’ta Hayvan Deneylerine Başlandı

Erciyes Üniversitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM), Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi tarafından desteklenen projeler kapsamında, Covid – 19 virüsüne karşı iki teknoloji ile hücre kültür temelli inaktif aşı ve rekombinant aşı geliştirme çalışmalarının yapıldığı aktarıldı.

Açıklamanın devamında yeni tip Koronavirüse karşı geliştirilen hücre kültür temelli inaktif aşı adayının 15 Mayıs 2020 itibariyle deney hayvanları üzerinde uygulanmaya başladığı ifade edildi. Devam eden çalışmalar kapsamında söz konusu aşı adayının etkinliğinin deney hayvanları üzerinde etkinliğinin test edileceği bilgisi paylaşıldı.

Diğer Aşı Adaylarının Denenmesine Haziran’da Başlanacak

Rekombinant aşı adaylarının da geliştirildiği proje kapsamında, söz konusu ikinci tür aşı adayının deney hayvanları üzerinden haziran ayı içinde başlayacağı bilgisi verildi. Covid – 19 ile mücadele kapsamında geliştirilen aşıların hayvanlar üzerinde etkinliğinin olumlu sonuçlanması halinde diğer aşamalara geçilecek. Türkiye’de Koronavirüse karşı geliştirilen aşı çalışmalarında şimdiye kadar kaydedilen en önemli gelişme olduğu ifade edilen aşı çalışmasının sonuçları merak ediliyor.

Koronavirüse karşı geliştirilen inaktif ve rekombinant aşı adaylarının hayvanlar üzerindeki denemelerinin ise ağustos ayı içinde tamamlanmasının hedeflendiği bilgisi verildi. Erciyes Üniversitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada ise 15 Mayıs’tan itibaren hücre kültür temelli olan inaktif aşı adayının hayvanlar üzerinden denenmeye başladığı bilgisi paylaşıldı.