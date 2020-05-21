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Koronayı Yenen En Yaşlı İnsan Artık Bir Türk! 400 Torunu Var...

Sağlık çalışanlarını da şaşırtan ve sevindiren Eşe Gelebek, 113 yaşında İspanya’da virüsü yenen ve en yaşlı hasta olma unvanını elinde bulunduran Maria Branyas’ın rekorunu geçerek dünya üzerinde virüsü yenen en yaşlı insan oldu.
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Koronayı Yenen En Yaşlı İnsan Bir Türk! 400 Torunu Var...

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında dünyada Covid – 19’u yenen en yaşlı insan bir Türk olduğu açıklandı. Kahramanmaraş’ta yaşayan 125 yaşındaki Eşe Gelebek, Koronavirüs tedavisinin ardından virüsü yenerek normal yaşamına geri döndü. Böylece virüsü yenen en yaşlı insan olan 113 yaşındaki İspanyol kadının elindeki rekoru alarak dünya genelinde virüsü yenen en yaşlı insan olma unvanını elde etti.

Yörük bir ailenin kızı olarak Aydın’da dünyaya gelen ve Kahramanmaraş’ta oğlu ile yaşayan Eşe Gelebek, nüfus kayıtlarında göre 1 Temmuz 1984 doğumlu. 126’ıncı yaşını kutlamaya hazırlanan Eşe Gelebek, 20 Nisan’da yüksek ateş şikayeti ile gittiği hastanede Koronavirüs tedavisine alınan kadın virüsü yenmeyi başardı.

İki Haftalık Tedaviden Sonra Taburcu Oldu

Kahramanmaraş’ta yaşayan 125 yaşındaki Eşe Gelebek, 20 Nisan’da yüksek ateş şüphesi ile gittiği hastanede çekilen tomografisi ile Koronavirüs teşhisi konuldu. Koronavirüs olduğunun öğrenilmesinin ardından hemen tedavi Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne götürülen ve hemen tedavi altına alınan Gelebek, bir haftası yoğun bakım olmak üzere iki hafta boyunca tedavi görmesinin ardından Koronavirüsü yenmeyi başardı.

Sağlık çalışanlarını da şaşırtan ve sevindiren Eşe Gelebek, 113 yaşında İspanya’da virüsü yenen ve en yaşlı hasta olma unvanını elinde bulunduran Maria Branyas’ın rekorunu geçerek dünya üzerinde virüsü yenen en yaşlı insan oldu.

Torun Sayısı 400’ü Buluyor

13 çocuk annesi olan Eşe Gelebek, torunlarının çocuklarıyla toplamda 400 toruna sahip. Annesiyle yaşayan oğlu Hamdullah Gelebek, annesinin torunun torununun çocuğunu gördüğünü ifade etti. Uzun ömürlü olmasının en önemli nedeni olarak yörük olması ve hayatı boyunca hep doğal gıdalar tüketmesine bağlayan oğlu, ilk olarak annesinin test sonuçlarının alınmasının ardından 7 – 8 gün yoğun bakımda kaldığı ve 5 – 6 gün içinde de normal servise alındığını söyledi.

Taburcu olduktan sonra 14 gün evde izole olan Eşe Gelebek, tedavisinin ardından yeniden eski sağlığına kavuştu. 13 çocuğu ve 83 torunu olan Gelebek, torunlarının torunlarının torunları ve onların çocukları da sayıldığında 400 torunu olduğu ifade ediliyor.  

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