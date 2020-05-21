Korona Şüphelisi İntihara Kalkıştı! ''Derdimi Kimseye Anlatamadım''

Kars’ta yaşanan bir kişi anneyle beraber gittikleri hastanede karantina altına alındı. Yaşar G. adlın kişinin karantina altına alınmasının ardından intihara kalkıştı. Hastanenin çatısına çıkan Yaşar G., derdini kimseye anlatmadığını ifade etti. Polis ekiplerinin ikna çalışmalarının ardında intihar girişimi sonlandırıldı.

Astım hastası olduğunu öğrenilen annesi Kamer G.’yi (83) kan testi yaptırmak için Harakani Hastanesine götüren Yaşar G., burada annesine yapılan muayenelerin ardından Koronavirüs şüphesiyle pandemi servisine alındı. Oğlu Yaşar G.’de aynı odada karantina altına alındı. Ailesi de evde filyasyon ekipleri tarafından karantina altına alınan Yaşar G. bunalıma girmesinin ardından çatıya çıkarak intihar girişiminde bulundu.

İntihar Girişimini Polis Ekipleri Engelledi

Pandemi servisinde karantina altına alınan Hakan Yaşar G., daha fazla dayanamayarak hastanenin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Hastane görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, intiharın engellenmesi için ikna çalışmalarına başladı. Sivil polislerin ikna çabalarının sonuç vermesinin ardından Yaşar G. intihar etmekten vazgeçti.

Hastanenin polis noktasında ifadesi alınan Yaşar G., hastane yönetimi ile görüştükten sonra, refakatçi olarak kalması için yeniden pandemi sevisinde yatırılan annesinin yanı götürüldü. Annesiyle beraber pandemi servisinde kaldığını ve dışarı çıkamadığı, derdini kimseye anlatamadığı için bunalıma girerek intihar etmek istediğini ifade ettiği ortaya çıktı. Hastanede yaşanan kısa süreli panik ise ikna çalışmalarının ardından sona erdi.

Annesini Eve Götürmek İstedi

İkna çalışmalarının ardında çatıdan indirilen Yaşar G. ifadesinde, kalp rahatsızlığı olan annesinin evde bakımı için kan tahlili istendiği, bunun için geçtiğimiz hafta eve gelen doktorun sodyum florürün düşük çıkması nedeniyle devlet hastanesine yönlendirdiğini ifade etti. 83 yaşındaki annesinin burada Koronavirüs şüphesiyle pandemi servisine alınmasının ardından kendisinin de otomatik olarak karantina altına kalmak zorunda olduğunu belirtti.

Bu süreçte dışarı çıkamadığını, derdini kimseye anlatamadığını ve bu nedenle bunalıma girerek çareyi çatıya çıkmakta bulduğunu ifade etti. Annesinin ilk testinin negatif çıktığını ifade eden adam, eşi ve iki çocuğunun da evde olduğunu ifade ederek eve dönmek istedi.