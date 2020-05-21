Ankara İçin Sarı Uyarı! Kuvvetli Şekilde Geliyor

Ankara Valiliği tarafından sarı alarm verildi. Bugün öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli rüzgar görüleceği ve kısa süreli fırtına beklentisinin olduğu ifade edildi. Ankara genelinde kuvvetli ve fırtına nedeniyle sarı alarm verilerek vatandaşlar uyarıldı. Valilikten yapılan açıklamada ayrıca vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği konusunda uyarılar yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Ankara Valiliği tarafından yapılan uyarılara göre, başkentte bugün öğle saatlerinden itibaren güneybatı yönünden kuvvetli ve kısa süreli fırtına yaşanacağı ifade ediliyor. Yapılan tahminlere göre rüzgarın hızı ise 40 – 60 ila yer yer 70 – 80 km/saat olarak hesaplandı. Ankara genelinde sarı alarm verilerek vatandaşlar fırtınaya karşı uyarıldılar.

Akşam Saatlerine Kadar Etkili Olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafında yapılan tahminlere göre, Ankara’da hızı 40 – 80 km/saat aralığında görülecek kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınanın, öğle saatlerinden itibaren başlayarak akşam 20.00’ye kadar devam etmesi bekleniyor. Yaşanacak fırtına dolayısıyla il genelinde ulaşımda akama, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve yer yer tozların savrulması ve taşınmasına ilişkin bir takım olumsuzlukların yaşanabileceğine dair uyarı yapıldı.

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine işaret edilerek, Ankara genelinde sarı alarm verildiği açıklandı. Vatandaşların yaşanacak kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına nedeniyle zarar görmemesi için dikkatli olması ve tedbir alması konusunda uyarılar yapıldı.

Ankara’da ‘’Potansiyel Tehlike Durumu’’ Uyarısı Yapıldı

Ankara Valiliği tarafından MGM verilerine göre bugün öğle saatlerinden itibaren görülmeye başlayacak olan kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına için sarı uyarı yapıldı. Sarı uyarı, hava potansiyel olarak tehlike durumuna işaret ediyor. Söz konusu meteorolojik tahminlerin olağan dışı olduğu ve tehlikeli olabileceği ifade ediliyor.

Akşam saatlerinde kadar devam edecek fırtına kapsamında vatandaşların dikkatli olmalarına ilişkin uyarılar da geldi. Çatı uçması, ulaşımda aksama, ağaç vb. devrilmesi ve toz taşınması gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli olması istendi. Ankara Valiliği tarafından yapılan sarı uyarının ardından birçok vatandaş kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısına karşı önlem almaya başladı.