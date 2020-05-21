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65 Yaş ve Üzeri 30 Bin Kişinin Seyahat Belgesi Başvurusuna Onay - Ankara

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni bir genelgeye göre, 81 il valiliği için gönderilen yazıda 65 yaş ve üzeri vatandaşların seyahat izin belgesi alarak en az bir ay dönmemek koşuluyla tek yönlü olarak seyahat edebilecekleri açıklandı.

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65 Yaş ve Üzeri 30 Bin Kişinin Seyahat Belgesi Başvurusuna Onay

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni bir genelgeye göre, 81 il valiliği için gönderilen yazıda 65 yaş ve üzeri vatandaşların seyahat izin belgesi alarak en az bir ay dönmemek koşuluyla tek yönlü olarak seyahat edebilecekleri açıklandı. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş ve üzeri vatandaşların istedikleri yerleşim yerine en az bir ay dönmemek koşuluyla gidebilecekleri belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, sabah saatlerinde yaptığı yeni bir açıklama ile 65 yaş ve üzeri toplamda 29 bin 537 kişinin seyahat belgesi başvuru yaptığı ve bu başvuruların tamamının onaylandığını açıkladı. Tek yönlü olarak istedikleri bir yerleşim yerine seyahat edebilecek olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar en az bir ay süreyle gidecekleri bu yerlerde kalmaları gerekecek.

Seyahat İzni Almak İçin Kaymakamlıklara Akın Ettiler

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği yeni genelge kapsamında uzun süredir Covid – 19 salgını ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağına tabi olan 65 yaş ve üzeri vatandaşların bulundukları yerlerden istedikleri herhangi bir yere tek yönlü olarak seyahat edebileceklerine dair izin verildi. En az bir ay boyunca dönmemek koşuluyla verilen tek yönlü seyahat iznin duyurulmasının ardından izin almak isteyen çok sayıda vatandaş bulundukları yerlerin kaymakamlıklarına giderek burada başvurularını yaptılar.

30 Bine Yakın Başvuru Onay Aldı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yeni açıklamada tek yönlü olarak seyahat izin belgesi almak isteyen 65 yaş ve üzeri vatandaşların, bugün saat 11.30 itibariyle e – devlet, İçişleri Bakanlığı, e – başvuru sistemi ile Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden yaptıkları başvurular hakkında bilgi verildi.

İçişlerin Bakanlığının açıklamasına göre 2,5 saat içinde 29 bin 527 kişinin başvurusunun onaylandığı ve refakatçileri de dahil olmak üzere toplamda kişi sayısının ise 62 bin 949 olduğu ifade edildi. Bakanlık tarafından tek yönlü olarak verilen seyahat izin belgeleri kapsamında bu kişiler en az bir ay boyunca geri dönmemek koşuluyla izin verildi. Toplam kişi sayısı ise 30 bine dayandı.

 

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