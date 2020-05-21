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Pentagon'un Raporu Sızdırıldı Koronavirüs İçin Korkutan Hazırlık - Ankara

Pentagon’dan sızdırılan bir genelgeye göre, Savunma Bakanlığı tarafından Covid – 19 aşısının bulunacağı tarih en erken 2021 yılının ortalarında ve yaz ayına doğru olabileceğinin tahmin edildiği ifade edildi.
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Pentagon'un Raporu Sızdırıldı Koronavirüs İçin Korkutan Hazırlık

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), kısa sürede ABD’yi vuran ve küresel salgın haline gelen yeni tip Koronavirüs salgını ile ilgili yeni bir rapor hazırladı. Rapora göre, Covid – 19 aşısının 2021 yılının ortalarına kadar bulunamayacağı ve salgının yeniden tekrara edebileceğinin hesap edilerek hazırlıklar yapmaya başladığı belirtildi. İkinci dalgaya daha şimdiden hazırlık yapmaya başlaması ise paniğe neden oldu.

Pentagon’dan sızdırılan bir genelgeye göre, Savunma Bakanlığı tarafından Covid – 19 aşısının bulunacağı tarih en erken 2021 yılının ortalarında ve yaz ayına doğru olabileceğinin tahmin edildiği ifade edildi. ABD’de aşının bulunmasına ilişkin iki farklı tarihin ortaya çıkması ise kafalarda soru işareti yarattı.

Aşı 2021 Yılının Yaz Ayına Doğru Bulunacak

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’dan sızan bir genelgeye göre ABD’de aşı çalışmalarının iddia edildiği gibi 2021 yılının başlarında değil, önümüzdeki yılın ortalarına doğru hatta yaz aylarında bulunabileceği ifadeleri dikkat çekti.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper’in adını taşıyan ve henüz imzalanmamış olan genelgede, Covid – 19 salgının tekrarlama ihtimalinin son derece yüksek ve ciddi olduğu uzun bir süreç olduğu ifade edildi. Bu nedenle faaliyetlerin artarak, Koronavirüs salgının bu yıl tekrara ortaya çıkmasına karşı gerekli tedbirlerin alınmasın gerektiğine işaret edildi. Salgının tekrarlama riskine karşı tüm hazırlıkları yaparak ordunun kritik görevlerde yeniden odaklanması gerektiği bilgilerine yer verildi.

Başkan Trump İle Pentagon Arasında Çelişki Yaşanıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın Koronavirüs salgını ile ilgili yaptığı tahminleri ile Pentagon’dan sızan bilgilerin tamamen çelişmesi yeni bir tartışma yarattı. Henüz resmiyet kazanmayan genelge kapsamında Covid – 19 aşısının Trump’ın iddia ettiği üzere yıl sonuna kadar bulunacağı ve kullanıma sunulacağı iddiaları Pentagon tarafından dolaylı olarak yalanlandı.

Öte yandan ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci ise her şeyin normal gitmesi durumunda aşının ocak ayında bulunabileceğini dile getirmişti. Pentagon’dan gelen haberler ise virüsün yeniden tekrar edebileceği ihtimaline karşı hazırlıkların yapıldığı bilgileri dikkat çekti. ABD Başkanı Trump ile Pentagon’un ifadelerinin çelişmesi tartışma yarattı.

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