Ankara'da İtfaiye Yangını Kontrol Altına Almayı Başardı

Ankara'da Tıbbi Ekipman Fabrikasında Yangın!

Ankara’da tıbbi ekipmanlar üreten bir fabrikada yangın çıktı. Kısa süre içinde büyüyen alevlerin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin sıkı çalışması sonucu medikal fabrikasında çıkan yangının kontrol altına alındığı ifade edildi. Çevrede büyük panik yaratan yangının kontrol edilmesi için itfaiye ekipleri tarafından yoğun çaba sarf edildiği görüldü.

Ankara’nın Temelli ilçesinde faaliyet gösteren ve tıbbi ekipman üretimi gerçekleştiren bir fabrikada çıkan yangın bölgede büyük panik yarattı. Fabrikanın depo bölümünde başladığı ifade edilen yangının kısa sürede büyüyerek tüm fabrikayı sardığı öğrenildi. Kısa süre içinde alevlere teslim olan fabrikanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye Yangını Kontrol Altına Almayı Başardı

Ankara’nın Temelli ilçesinde faaliyet alanı medikal ürünler üzerine olduğu öğrenilen bir fabrikanın depo bölümünde çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Depo bölümünden başlayarak alevlerin tüm fabrikayı sarmasının ardından yangını söndürmek için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabalarının ardından yangının güçlükle kontrol altına alındığı aktarıldı.

Büyük çapta maddi hasar meydana gelen olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. İtfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edilmesinin ardından kısa sürede kontrol altına alınan yangında ortaya çıkan hasarın ise ciddi boyutlarda olduğu tahmin ediliyor.

400 Civarında Çalışan Tahliye Edildi

Yangının çıktığı sırada fabrikada olan 400 civarındaki işçinin güçlükle tahliye edildiği ifade edildi. Olay yerinden edinilen bilgilere göre yangında fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana gelirken ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı ifade edildi. Depo bölümünde başlayan yangın kısa sürede fabrikayı sararak maddi hasara neden oldu.

Tıbbi malzeme üretimi gerçekleştirdiği ifade edilen fabrikada, Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kullanılan el dezenfektanlarının da üretiminin yapıldığı aktarıldı. Medikal üzerine kurulu olan fabrikadan yangın sonrasında tahliye edilen çalışanlar ve fabrika yöneticileri ise çıkan yangının söndürülmesini gözyaşları ile izlediler. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangını yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alabildi.