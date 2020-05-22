Bakan Selçuk, KAGİDER Başkanı Erdem ile görüştü - Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Başkanı Emine Erdem ile video konferans aracılığıyla görüştü.
Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Sosyal Koruma Kalkanı'nı uygulamaya aldıklarını anımsatarak şunları kaydetti:
"Sosyal Koruma Kalkanı altında aldığımız tedbirleri uygularken sivil toplum kuruluşlarıyla diyalog halindeyiz. KAGİDER ile gerçekleştirdiğimiz video konferansımızda yaptığımız çalışmaları değerlendirdik."
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz