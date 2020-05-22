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Başkan Köse’den çalışanlara çifte bayram

Ramazan Bayramı öncesi Mamak Belediyesi’nde ikramiye sevinci yaşanıyor. Mamak Belediyesi’nde çalışan personellerin Ramazan Bayramı öncesi ikramiyeleri hesaplarına yatırıldı.

Elif Duman
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Ramazan Bayramı öncesi Mamak Belediyesi’nde ikramiye sevinci yaşanıyor. Mamak Belediyesi’nde çalışan personellerin Ramazan Bayramı öncesi ikramiyeleri hesaplarına yatırıldı.

Mamak Belediyesi’nin personelinin her zaman yanında olduğunu vurgulayan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bayram gelmeden personelimize bayram sevinci yaşatmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çalışanlarımızın haklarını korumak, refah seviyelerini yükselterek, daha rahat bir ortamda çalışmalarını sağlamak için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz.

“Çalışanların hakkını alın teri kurumadan önce ödeyin” düsturu ile personelimizin bayram ikramiyelerini hesaplarına yatırdık. Hayırlı bayramlar dileriz” dedi.

Bayram öncesi yaptığı bu jest belediye çalışanları arasında büyük bir sevinçle karşılandı.

Personelimiz güle güle harcasın

Mamak’ın gelişiminde ve güzelleşmesinde çalışanlarının büyük emeği olduğunu belirten Başkan Köse, “Personelimiz ikramiyelerini bayramda aileleri ile birlikte güle güle harcasınlar” dedi. Köse, tüm personele gayret ve emeklerinden dolayı da teşekkür ederek, daha nice huzurlu bayramlara birlikte ulaşmak dileğinde bulundu.

 
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