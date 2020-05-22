Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 12:27 TSİ- Sağlık G: Bugün 12:28 TSİ

Dikkat! ​Oruç tutanlara bayram sabahı uyarısı!

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Özden Örkçü, Koronavirüs gölgesinde geçirilen Ramazan ayı sonrasında oruç tutanların normal beslenme dönemine geçişte zorlanmaması için önemli tavsiyelerde bulundu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemler altında geçirilen Ramazan ayının sona ermesine ve bayrama sayılı günler kaldı. Günde iki öğünle beslenmeye alışan mide ve bağırsak sisteminin normal düzene geçişi kolay olmayabilir. Bayram sabahından itibaren yapılacak ilk kahvaltıda kızartmalar, hamur işi yiyecekler ve tatlılar yerine peynir, zeytin, yumurta, bal ve bol miktarda yeşil sebze tüketilmesi öneriliyor. Uzmanlar, yavaşlayan metabolizma hızının arttırılması için öğünlerden en az 1-2 saat sonra 45 dakikalık tempolu yürüyüş yapılmasını tavsiye ediyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Özden Örkçü, Koronavirüs gölgesinde geçirilen Ramazan ayı sonrasında oruç tutanların normal beslenme dönemine geçişte zorlanmaması için önemli tavsiyelerde bulundu.

Vücut normal düzene geçişte zorlanabilir

Oruç tutan bireylerin bayramdan itibaren beslenme alışkanlıklarının değişeceğini belirten Özden Örkçü, “Bayram yaklaşıyor. Ramazan ayı boyunca uzun süren açlık ve susuzluk hissinden sonra vücudun tekrar normal beslenme düzenine geçmesi kolay olmayabilir. Bu dönemde uzun süren açlık, 2 öğünle beslenmeye alışmış bir mide bağırsak sistemi ve yavaşlayan metabolizma sonucu mide bulantısı, iştahsızlık, gaz sancısı ve kabızlık gibi rahatsızlar yaşanabilir.  Bunun yanı sıra metabolik rahatsızlığı olan kişilerde, yüksek kalorili besin tüketimi ani şeker yükselmelerine ve böylece tansiyon problemleri, kalp-damar rahatsızlıklarına neden olabilmektedir. Ayrıca vücuda alınan yüksek kalorili ürünlerin ağırlık artışına neden olduğu da görülebilir” dedi.

Yeterli ve dengeli beslenilmeli

Örkçü, yeterli ve dengeli beslenmenin ana kural olduğunu söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: “Tüm besin gruplarından bir arada yemek, yavaş ve iyi çiğnemek, az ve sık yemek, posa alımı için sebze ve meyveleri mutlaka tüketmek, yağı yeterli miktarda ve doymamış yağlar tüketmek tercih edilmeli. Günlük en az 1,5-2 litre su içmek, tahıllardan, kuru baklagillerden ve hayvansal besinlerden proteini yetecek miktarda almaya dikkat etmek çok önemli. Yavaşlayan metabolizmayı arttırmak içinse, öğünlerden en az 1-2 saat sonra 45 dakikalık tempolu yürüyüşlere başlanabilir.”

Bayram kahvaltısına dikkat

Oruç döneminden sonraki bayram kahvaltılarına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Özden Örkçü, “Öncelikle insülin salınımını az uyaracak, tokluğu pekiştirecek gıdalar tercih edilmelidir. İlk kahvaltılar kesinlikle kızartma, hamur işi ya da tatlı içermemeli. Klasik beslenme diye tabir edebileceğimiz peynir, zeytin, yumurta, bal ve bol miktarda yeşil sebzeler tercih edilmelidir. Yine gün içerisinde klasik Türk mutfağı olarak isimlendirebileceğimiz az yağlı ve salçalı olacak şekilde zeytinyağlı yemekler, çorbalar, sebze yemekleri tüketilmeli. Tatlı olarak baklava ve börek tarzı gıdalar yerine sütlü tatlıları, meyveli dondurmaları tercih etmek gerekir. Tüm bu gıdalar gaz ve şişkinlik oluşumunu azaltacaktır” tavsiyesinde bulundu.

Dengeli ve sağlıklı öğünler nasıl olmalı?

Öğle yemeğinde protein ağırlıklı, akşam ise sindirimi kolay, düşük kalorili sebze ağırlıklı bir menu tercih edilmesi gerektiğini kaydeden Özden Örkçü, sağlıklı öğün önerilerini şöyle paylaştı:

Sabah: (07:00 – 08:00)

1 dilim peynir

3-4 adet zeytin veya 2-3 adet ceviz

1 tatlı kaşığı pekmez veya bal

1-2 dilim tam buğday ekmeği

(Engel olabilecek herhangi bir hastalık yoksa haftada en az 3 kez yumurta)

Söğüş domates ve salatalık

Ara: (10:00 - 10:30)

1 porsiyon meyve

Öğle: (12:30-13:00)

90 gr ızgara et/balık/tavuk

6 kaşık bulgur pilavı veya kepekli makarna

Bol salata

Ara:  (16:00 - 16:30)

1 porsiyon meyve + 1 adet sütlü tatlı

Akşam:  (19:00 - 20:00)

1 kase çorba

1 porsiyon sebze yemeği

Salata

Yarım kase yağsız yoğurt

1-2 dilim tam buğday ekmeği
# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ramazan’da Kilo Aldıysanız Bu Detoks Tam Sizlik! mask
Ramazan’da Kilo Aldıysanız Bu Detoks Tam Sizlik!
Koronavirüse karşı fiziksel ve ruhsal sağlıkları için çok önemli öneriler… mask
Koronavirüse karşı fiziksel ve ruhsal sağlıkları için çok önemli öneriler…
Koronavirüs deniz ve havuzdan bulaşır mı? mask
Koronavirüs deniz ve havuzdan bulaşır mı?
Tarhan: “Yeni normalde yeni davranışlar oluşturmak gerekiyor” mask
Tarhan: “Yeni normalde yeni davranışlar oluşturmak gerekiyor”
Farkında Olmadan Koronavirüs Geçirmiş Olabilirsiniz mask
Farkında Olmadan Koronavirüs Geçirmiş Olabilirsiniz
Koronavirüs'e karşı diyabet hastalarına 3 kritik uyarı! mask
Koronavirüs'e karşı diyabet hastalarına 3 kritik uyarı!
Stres kansere yol açar mı? mask
Stres kansere yol açar mı?
Yüksek tansiyon riskine karşı süt mask
Yüksek tansiyon riskine karşı süt
Evde almanız gereken 6 önlem! mask
Evde almanız gereken 6 önlem!
Dikkat! Sokağa çıkma keyfi kabusa dönüşmesin! mask
Dikkat! Sokağa çıkma keyfi kabusa dönüşmesin!

Bugün 12:27 TSİ - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Koronavirüse karşı fiziksel ve ruhsal sağlıkları için çok önemli öneriler… mask
Koronavirüse karşı fiziksel ve ruhsal sağlıkları için çok önemli öneriler…
Kalın bağırsak kanseri gençlerde görülme sıklığı artıyor mask
Kalın bağırsak kanseri gençlerde görülme sıklığı artıyor
"Son 24 saatte korona virüsten 41 kişi hayatını kaybetti" mask
"Son 24 saatte korona virüsten 41 kişi hayatını kaybetti"
Oruç kalp sağlığına faydalı mask
Oruç kalp sağlığına faydalı
Ankara'nın sevilen astroloji uzman Aslı Yıldız'ın Oğlu Korona Virüse Yakalandı mask
Ankara'nın sevilen astroloji uzman Aslı Yıldız'ın Oğlu Korona Virüse Yakalandı
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, prototipi geliştirilen ilk yerli MR cihazını inceledi mask
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, prototipi geliştirilen ilk yerli MR cihazını inceledi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Son 20 Yılın En Ölümcülü Geliyor! Koronavirüsten Sonra... mask
Son 20 Yılın En Ölümcülü Geliyor! Koronavirüsten Sonra...
Bir aile yol ortasında nakit 1 milyon dolar buldu! Kamyon ile taşıdılar mask
Bir aile yol ortasında nakit 1 milyon dolar buldu! Kamyon ile taşıdılar
Ankara'da 19 Mayıs için ilk tören Anıtkabir'de mask
Ankara'da 19 Mayıs için ilk tören Anıtkabir'de
Son Dakika... Diyanet'ten Bayram Namazı Tavsiyesi Duha Namazı kılın - Ankara mask
Son Dakika... Diyanet'ten Bayram Namazı Tavsiyesi Duha Namazı kılın - Ankara
Ankara'da Bugün Hava Nasıl Olacak? Kuvvetli Yağış Uyarısı! mask
Ankara'da Bugün Hava Nasıl Olacak? Kuvvetli Yağış Uyarısı!
Korona Şüphelisi İntihara Kalkıştı! ''Derdimi Kimseye Anlatamadım'' mask
Korona Şüphelisi İntihara Kalkıştı! ''Derdimi Kimseye Anlatamadım''

GALERİ

Ankara'da Büyükşehir bayramda görev başında mask
Ankara'da Büyükşehir bayramda görev başında
Ankara'da şiddetli rüzgar, cami minaresini yıktı mask
Ankara'da şiddetli rüzgar, cami minaresini yıktı
Balıkçı teknesinin batma anı mask
Balıkçı teknesinin batma anı
Ankaralılar19 Mayıs’ı balkon ve camlara çıkarak kutladı mask
Ankaralılar19 Mayıs’ı balkon ve camlara çıkarak kutladı
Babasını meyve bıçağı ile öldürdü mask
Babasını meyve bıçağı ile öldürdü
19 Mayıs’ta dans ve müziklerle şenlendi mask
19 Mayıs’ta dans ve müziklerle şenlendi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL