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22 Mayıs 2020- Yaşam G: Dün 23:52 TSİ

Ankara bayram namazı saati kaçta? Ankara ilçe ilçe kuşluk (duha) namazı saatleri…

Diyanet İşleri Başkanlığının tavsiyesi üzerine bayram namazı vaktinde evlerinde duha namazı kılmak için Ankara Ramazan Bayramı namaz saatlerini merak etmeye başladı.
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2020 Ankara Bayram Namazı Saat Kaçta? Diyanet İşleri Ramazan Bayramı Namaz Vakitleri! Ramazan Bayramı’nın bitmesine sayılı günler kala vatandaşlar bu yıl bayram namazı vakitlerini ve bayram namazının camilerde kılınıp kılınmayacağını merak etmeye başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada ise Ankara başta olmak üzere tüm şehirlerde bayram namazı vakitleri açıklandı. Her yıl camilerde cemaatle bir arada kılınan Ramazan Bayramı namazı bu yıl Koronavirüs salgını nedeniyle camilerde kılınamayacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada ise bayram namazının camilerde ve evlerde kılınamayacak olması nedeniyle bayram namazı vaktinde 2 veya 4 rekat duha namazı kılınarak bayramın ihya edileceği açıklandı. Ankara bayram namazı vakitleri ise merak edilmeye başladı.

Bu Yıl Bayram Namazları Camilerde Kılınamayacak

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından kısas sürede küresel bir salgın haline gelen Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl camilerde Ramazan Bayramı namazı kılınamayacak. Ancak 24 Mayıs’a denk gelen bayramın birinci günü için tıpkı Cuma namazında olduğu gerekli cemaat şartlarının sağlanmaması nedeniyle bayram namazının evlerde kılınmasının da uygun olmadığı ifade edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Zeki Sayar, bayram namazını evlerinde ihya etmek isteyen Müslümanların, bayram namazı vakti girince 2 veya 4 rekat ‘’duha namazı’’ kılarak bayramı ihya edebileceklerini ifade etmişti. Bunun üzerine duha namazı ve bayram namazı vakitleri merak edilmeye başladı. 

2020 Ankara Bayram Namazı Vakitleri

Ramazan Bayramı vakitlerinin açıklanmasının ardında camilerde namazı kılamayacak olan vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığının tavsiyesi üzerine bayram namazı vaktinde evlerinde duha namazı kılmak için Ankara Ramazan Bayramı namaz saatlerini merak etmeye başladı.

24 Mayıs 2020 Pazar gününe denk gelen Ramazan Bayramının ilk gününde başkent Ankara’da Ramazan Bayramı namaz saati: 06.00 olarak belirlendi. Diyanet’ten gelen açıklamada ise bayram namazı vaktinin girmesiyle beraber bayramı ihya etmek isteyen vatandaşların evlerinde 2 veya 4 rekat duha namazı kılarak bayramı karşılayabilecekleri tavsiye edildi. Ancak evlerde bayram namazının kılınmasının uygun olmadığı ifade edildi.

22 Mayıs 2020 Ankara- Yaşam

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