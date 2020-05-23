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Ankara Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığı için ilçe ilçe geziyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüse karşı halk sağlığını korumaya yönelik çalışmaları devam ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Ankara Büyükşehir Belediyesi koronavirüs ile etkin mücadelesini sürdürüyor. İlçe ilçe dolaşarak temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yapan, Pazar yerlerinde esnafa ve vatandaşlara maske dağıtmaya devam eden Büyükşehir ekipleri, Beypazarı, Polatlı ve Haymana ilçelerindeki kamu kurum ve kuruluşları ile caddelerde detaylı temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi. Ankara Zabıtası üç ilçede halk sağlığı için hem esnafa hem de vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı.

Kent genelinde çalışmalarına ara vermeden devam eden Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in ilçelerinde de dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Sağlık İşleri, Kent Estetiği ve Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerinin ilçe ilçe dolaşarak gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında vatandaşlara ve pazarcı esnafına ücretsiz maske de dağıtılıyor.

BEYPAZARI, POLATLI VE HAYMANA’DA ÇOK YÖNLÜ ÇALIŞMA

Kent Estetiği Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, Beypazarı, Polatlı ve Haymana’daki kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra caddeler, pazar yerleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu ortak alanlarda temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

Üç ilçede araçlarla dolaşarak vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyaran Ankara Zabıtası özellikle pazar yerlerinde esnafa ve vatandaşlara maske dağıttı. 

HALK SAĞLIĞI ÖNCELİK

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilçelerde Emniyet, karakol, jandarma, hastane, dolmuş durakları ve pazar alanlarında dezenfeksiyon çalışması için yoğun mesai harcıyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar ile çalışanların odaları, yer zeminleri, merdiven korkulukları ve kapı kollarını dezenfekte eden ekipler, ekolojik atomizer araçlarıyla da bina çevrelerine dezenfeksiyon işlemi uyguluyor.

Ramazan bayramı öncesi ilçelerin cadde ve bulvarları ile meydanlarda yıkama çalışmaları da yürüten Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri, bölge bölge dolaşarak tankerlerle yıkama ve temizlik işlemi gerçekleştiriyor.

ÜCRETSİZ MASKE DAĞTIMI DEVAM EDİYOR

Koronavirüs’ün başladığı günden bu yana kent genelinde esnaf ve vatandaşa maske dağıtan Ankara Zabıtası, Beypazarı’nda da bu desteğini sürdürdü.

Beypazarı’nda kamu kurum kuruluşlarının yanı sıra dolmuş durağı ve Çarşamba Sebze Pazarında esnaf ve vatandaşa ücretsiz maske dağıttıklarını söyleyen Büyükşehir Belediyesi Zabıta Şube Müdürü Veda Oğan, şu bilgileri verdi:

‘‘ Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Beypazarı ilçesinde faaliyetlerimizi sürdürdük. İlçemizin cadde ve sokakları dezenfektanlarla yıkanırken, ilaçlama çalışmamız da oldu. Emniyet, Jandarma, Karakol, Hastane ve Pazar alanında maske çalışmamız var ve insanlardan olumlu övgüler aldık. Bu zorlu süreci atlatacağımıza inanıyorum ama sosyal mesafe kuralına da uymamız gerektiğini belirtiyorum. İnşallah çifte bayram kutlayacağız.”

Beypazarı Dolmuş Durağı’nda gerçekleşen dezenfekte ve maske dağıtımına katılan Dolmuş Durağı Başkanı İbrahim Acar memnuniyetini, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’a maske dağıtımı, dezenfekte çalışması ve maddi yardımlarından dolayı çok teşekkür ederim” sözleriyle dile getirdi. Beypazarı pazar esnafından Saim Ayhan, halk sağlığı için yapılan çalışmaların önemli olduğunu vurgulayarak, “Halkın ihtiyacı olan maske dağıtımı için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’a çok teşekkür ederiz, başarılarının devamını dileriz” dedi.

Bir başka pazar esnafı Ayşe Kaya ise düşüncelerini, “Başkanımızdan ve hizmetlerinden çok memnunuz. Bize maske dağıtan Başkan Yavaş’tan Allah razı olsun. Biz ondan çok memnunuz” sözleriyle paylaşırken, Büyükşehir Belediyesinin sadece merkezde değil ilçelerde de ücretsiz maske dağıtımı yaparak sosyal belediyecilik örneği gösterdiğini belirten Abdullah Öztürk adlı vatandaş ise, “Bizlere her konuda yardımcı olan Başkanımız Mansur Yavaş’tan Allah razı olsun” sözleriyle teşekkür etti.

POLATLI HALKINDAN BAŞKAN YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Başkent’in her ilçesini karış karış gezen Büyükşehir ekipleri Polatlı ilçesinde çalışmalarına devam etti.

Polatlı Emniyet Müdürlüğü, Devlet Hastanesi, Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve Polatlı Kaymakamlığı’nda dezenfeksiyon çalışması ve maske dağıtımı yapılırken, Polatlı Perşembe Pazarı Alanı’na giden ekipler halk ve çevre sağlığı için ilaçlama çalışmaları gerçekleştirdi. Polatlı halkı pazar yerinde maske dağıtan ekiplere teşekkür ederken, Polatlı Pazarcılar Odası Başkanı Ali Karaca ise memnuniyetini, “Büyükşehir Belediyesinin vatandaşın sağlığı için almış olduğu önlemler için başta Başkanımız Mansur Yavaş’a ve ekiplerine teşekkür ederiz” sözleriyle ifade etti.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAYMANA’DA DA YOĞUN MESAİ HARCADI

Başkentlilerin sağlıklı, temiz, huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşaması için ekipleriyle 7/24 çalışan Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs ile mücadele programına Haymana ilçesini de dahil etti.

Sabah saatlerinde Haymana’ya gelerek Kaymakamlık, Jandarma, Emniyet ve Devlet Hastanesi’nde dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri ise Haymana Kapalı Pazar Yeri’nde gerçekleştirilen dezenfeksiyon işleminden sonra esnaf ve vatandaşa maske dağıttı.
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