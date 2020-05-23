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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bayramın coşkusunu evimizde yaşayacağız. Hepimizin sağlığı için bu defa ziyaret ve kucaklaşmalarımızı fiziki olarak değil, uzaktan ama yürekten yapacağız.''

Elif Duman
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Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Koronavirüs salgını nedeniyle alışık olmadığımız bir süreç yaşandığına işaret ederek, “Bayramın coşkusunu evimizde yaşayacağız. Hepimizin sağlığı için bu defa ziyaret ve kucaklaşmalarımızı fiziki olarak değil, uzaktan ama yürekten yapacağız. İnanıyorum ki en kısa sürede yine eski günlerimize, coşkulu bayramlarımıza döneceğiz” dedi.

Hisarcıklıoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Salgın hastalık nedeniyle, tüm Dünya için olduğu gibi, Ramazan ayını idrak eden, İslam âlemi için de bu süreç oldukça buruk geçti. Ama yüreklerimiz yine bir ve beraber attı. Ramazan’ın huzurunu içimizde hissettik. Biliyorum ki, Bayramımız da bu yıl geçtiğimiz bayramlardan farklı ama sevincimiz, coşkumuz aynı. Ülkemizde ve dünyada bu salgının son bulmasını, en kısa zamanda normal hayatımıza dönmeyi diliyorum.

Bayramlar sevgi, saygı, barış, kenetlenme ve dayanışma gibi insanı insan yapan asil değerleri yüceltmek için en güzel fırsattır. Mesafeler, bu fırsatı iyi kullanmamıza engel olmamalıdır.

Türk iş dünyası adına, Mübarek Ramazan Bayramının, milletimize, İslam âlemine ve bütün insanlığa sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum.”

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